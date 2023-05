Canaã dos Carajás recebe edição itinerante do Festival Internacional de Dança da Amazônia

O Festival Internacional de Dança da Amazônia (Fida) está chegando em sua primeira edição fora de Belém e será realizado, pela primeira vez, em Canaã dos Carajás. O evento acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de maio, de forma itinerante, e irá contar com uma programação rica em apresentações de dança, com destaque para o ballet clássico infantil, juvenil e intermediário, folclore paraense e hip-hop. A programação é gratuita.

Além da participação de grupos de dança do estado do Pará, com apresentações de coreografias que preservam a cultura amazônica, o Festival também contará com a presença de grupos de outros estados do Brasil e convidados de renome no cenário nacional e internacional, como Ana Botafogo, Carla Amancio e Alysson Trindade, bailarino convidado do Rio de Janeiro.

O evento contará com mostras de danças na Praça da Bíblia, no bairro Novo Horizonte, além de oficinas no Núcleo de Iniciação Cultural (NIC).

O Festival Internacional de Dança da Amazônia (Fida) é uma grande oportunidade para os amantes da dança apreciarem apresentações de alta qualidade e valorizarem a cultura local e regional.

Antônio Carlos, diretor-presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás (Funcel), ressalta que sediar esse evento é uma oportunidade para Canaã desenvolver ainda mais este setor.

“É de grande importância para a cultura regional, cultura estadual e cultura nacional, além de ser uma iniciativa da gestão para valorizar os nossos artistas locais”, destaca.