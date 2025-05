Câmara Municipal de Belém homenageia as mães

A Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou na última sexta-feira (16), uma Sessão Solene para homenagear o Dia das Mães. Foram entregues plaquetas “Cordolina Fonteles”, como forma de reconhecimento às mães, pelo que representam na sociedade, pelas atividades desenvolvidas e pelas lutas por direitos, cidadania e por terem se destacado nas diversas áreas de atuação.

A Sessão foi presidida pela presidente da Casa, Vereador John Wayne (MDB), e a mesa foi composta somente por mulheres - mães: a vereadora Ágatha Barra (PL), vereadora Neia Marques (PT), a Sra. Márcia Valente, diretora geral da CMB, a Sra. Dra. Tarita Cajazeira, Comissão de Mulheres e Advogados da OAB/Pa, a Sra. Dra. Cristina Sandoval, juíza de direito, a Sra. Sandra Gonçalves, chefa da OAB do Ministério Público, a Sra. Lídia Borges, tenente coronel do I COMAR, e a Sra. Roberta Deius, capitão de mar e guerra, vice-diretora do Hospital Naval de Belém.