Brazz Brazz: veja as melhores ideias de decoração para festas juninas

Junho chegou e, com ele, os festejos juninos, que são as celebrações em homenagem aos três santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João. Nesse período, é importante investir em uma decoração repleta de cores e detalhes que marcam as comemorações, como bandeirinhas, fitas e acessórios de palha, que podem ser facilmente encontrados na Papelaria Brazz Brazz.

Para quem tem casa pequena e deseja realizar uma festa junina, o ideal é aproveitar os móveis já existentes para espalhar os quitutes e a decoração da festa, que pode ser repleta de materiais rústicos.

Já no caso de quem tem um espaço grande, a dica é montar uma mini fazenda em uma área externa, pois desta maneira é possível montar uma fogueira e celebrar ao redor dela com os familiares e amigos.

Veja, a seguir, dicas de decoração para festa junina:

1. Faça uma barraca do beijo: item essencial para uma boa festa junina, a barraca do beijo pode ser decorada com pallets, bandeirinhas e fitas coloridas, além de flores artificiais, que remetem ao ambiente rural. Uma dica legal é cortar as letrinhas de “barraca do beijo” em um material Etileno Acetato de Vinila (EVA);

2. Utilize bandeirinhas: as bandeirinhas são marcas registradas dos festejos juninos, é o tipo de decoração que não pode faltar de jeito nenhum. O melhor é que elas podem ser encontradas nos mais diversos materiais e estampas. Esse item também pode ser confeccionado em casa com papel, sacolinhas ou cartolina, ou seja, você pode abusar da criatividade;

3. Enfeite as louças: para tornar a festa ainda mais temática, deixe os copos e taças bem juninos, colocando bandeirinhas, retalhos de tecido xadrez ou até mesmo cortando o topo de um chapéu de palha para encaixar no corpo do copo, formando uma pequena saia;

4. Use a abuse da estampa xadrez: muito popular nas festas juninas, o tecido xadrez costuma ser utilizado, principalmente, no figurino dos convidados. No entanto, ele também pode fazer parte da decoração em toalhas de mesas, retalhos de tecidos ou como embalagens de doces e pipocas;

5. Faça mini lousas: as mini lousas são simples, mas podem deixar a festa junina ainda mais bonita e animada, pois é possível escrever frases engraçadas ou dar nome às comidas expostas na mesa. Outra maneira de utilizar as mini lousas é encaixando pequenas bandeirolas, deixando o evento ainda mais colorido.

