Blends de carne para hambúrguer ganham grande destaque

Com o atual boom da gastronomia, o hamburgão que todo mundo costumava devorar em trailers madrugada afora, ganhou contornos de preparo sofisticados e inúmeros restaurantes especializados pelo país.

Muito além de modismo, passou a ser mais bem pensado e preparado, a começar pela escolha das carnes que são usadas, os famosos blends - uma técnica que mistura diferentes cortes da carne bovina moída em um mesmo hambúrguer com o objetivo de alcançar o sabor perfeito.

Chef de cozinha e especialista em blends para hambúrguer, Everaldo Neto, comenta sobre técnica culinária. (Arquivo pessoal) ()

Para o chef de cozinha e especialista em blends para hambúrguer, Everaldo Neto, essa técnica trouxe um diferencial e uma nova experiência gastronômica para os clientes. “A busca por novos sabores, o tour gastronômico dessa técnica são um grande diferencial. São novos blends, novas texturas e sabores”, explica.

Entre os blends mais indicados, aparecem o de peito e acém, em uma proporção de 50% a 50% para cada corte; costela (70%) com acém (30%); costela(33%), acém (33%) e peito (33%), e fraldinha (80%) e costela (20%).

Blends de hambúrguer apresentam grande diferencial para clientes (Banco de imagens / Freepik)

O especialista comenta ainda sobre as vantagens ao investir nessa técnica e erros que devem ser evitados na hora do preparo da carne. “Com essa técnica culinária, as hamburguerias proporcionam um novo sabor e com certeza mais qualidade aos seus clientes, e o principal erro a evitar é a questão do ponto da carne. A carne tostada ou esturricada perde a textura e suculenta, perde a qualidade“, finaliza.