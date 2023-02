Hospital Beneficente Portuguesa realiza tratamentos inovadores para doenças neurológicas

As doenças neurológicas cada vez mais afetam jovens e adultos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo menos um bilhão de pessoas no mundo convivem com algum tipo de problema neurológico. Com neurocirurgiões altamente capacitados, o Hospital Beneficente Portuguesa é referência no tratamento dessas doenças e na realização de procedimentos de alta complexidade.

Entre os problemas neurológicos mais comuns está a cefaleia, popularmente conhecida como dor de cabeça. Por outro lado, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) está entre as doenças mais graves, sendo uma das principais causas de morte no Brasil.

O médico Thiago Dantas de Souza Brandão é neurocirurgião da Beneficente Portuguesa. Ele destaca quais são as doenças neurológicas mais comuns. (Arquivo pessoal)

De acordo com Thiago Dantas de Souza Brandão, neurocirurgião endovascular da equipe Neurolife Belém, que atua no Hospital Beneficente Portuguesa, as cefaleias podem ser classificadas como primárias e secundárias.

“As cefaleias primárias são benignas, sendo a dor causada por ela própria, tendo como exemplo a enxaqueca. Já as secundárias, são causadas por algum transtorno orgânico, por exemplo, os tumores cerebrais, aneurismas e meningite. Para esses casos, recomenda-se um exame de imagem para investigação, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética”, explica o neurocirurgião.

Hospital Beneficente Portuguesa garante equipamentos modernos para o tratamento de doenças neurológicas (Divulgação Hospital Beneficente Portuguesa)

Tratamento inovador

Para o tratamento de AVC, a Beneficente Portuguesa realiza um procedimento chamado de trombectomia, que consiste na retirada do trombo que está fechando a circulação cerebral para que o fluxo sanguíneo seja restabelecido o mais rápido possível e, assim, evitar sequelas.

“Esse é um tratamento moderno, realizado por cateterismo, em uma sala de hemodinâmica, de maneira semelhante ao que é realizado em casos de pacientes com infarto, mas para que isso ocorra, é necessário que o tratamento seja feito o mais rápido possível”, destaca o especialista Thiago Dantas de Souza.

Atualmente, o Hospital dispõe de tratamento endovascular para todas as doenças cerebrovasculares, como aneurismas e malformações vasculares. Todos os procedimentos são realizados em uma sala de hemodinâmica altamente moderna.

Além disso, no centro cirúrgico são realizados procedimentos de alta complexidade para tratar tumores cerebrais; aneurismas; coluna; descompressão de nervos e válvulas de drenagem de hidrocefalia.

Equipe Neurolife

Liderada pelo neurocirurgião e presidente do Instituto do Cérebro, José Claudio Monteiro Rodrigues, a equipe Neurolife da Beneficente Portuguesa conta com todas as subespecialidades da neurologia e neurocirurgia, são elas: neurocirurgia oncológica; funcional; coluna; vascular e endovascular.

O neurocirurgião Thiago Dantas de Souza ressalta que a equipe realiza todos os procedimentos considerados neurocirúrgicos. “E agora, com a nova hemodinâmica, temos capacidade para o tratamento de aneurismas cerebrais, malformações vasculares e AVC, pela técnica do cateterismo”, finaliza o médico.

