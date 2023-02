Dia do Atleta: Beneficente Portuguesa patrocina jogadora de beach tennis

Comemorado em 10 de fevereiro, o Dia do Atleta Profissional tem o objetivo de homenagear todas as pessoas que fazem do esporte a sua profissão. Entre as diversas modalidades esportivas está o beach tennis, esporte que chegou ao Brasil em 2008 e, desde então, vem conquistando milhares de praticantes. Esse é o caso da paraense de 26 anos, Juliana Monteiro Bernardes, que se apaixonou pelo esporte e tornou-se atleta profissional, patrocinada pelo Hospital Beneficente Portuguesa desde 2022.

Juliana teve o primeiro contato com o beach tennis em março de 2020 e iniciou a carreira profissional em janeiro de 2022. Atual campeã paraense na categoria feminina profissional, a atleta da BT Point coleciona diversas vitórias, entre elas, oito títulos no Circuito Internacional de Beach Tennis (ITF) e 33 premiações em campeonatos diversos.

Além de ser atleta profissional, Juliana também auxilia os praticantes de beach tennis (Arquivo pessoal)

“Eu sempre pratiquei natação, vôlei, basquete, tênis e, agora, beach tennis. O amor pelo esporte se deu em dois fatores: por eu ter começado no auge da pandemia do covid-19 e, assim, ter sido um escape pela situação que estávamos passando e também por se tratar de um esporte coletivo, onde se faz bastante amizade”, explica a atleta que também é instrutora de beach tennis.

Um dos segredos de Juliana para o bom desempenho no esporte é a alimentação balanceada, rica em legumes, fibras e suplementos. Para a atleta, é extremamente importante ter o acompanhamento de um nutricionista.

“Tenho acompanhamento profissional, até mesmo porque viajo com frequência e necessito adaptar a alimentação muitas vezes. É necessário conhecer o organismo e saber o que funciona”, revela.

A nutricionista Daniela Lemos Pontes explica que manter uma alimentação saudável é de suma importância para todos, porém, no caso dos atletas, eles se beneficiam, já que uma dieta balanceada e equilibrada de acordo com as necessidades específicas otimiza o treinamento, garante bons resultados e promove uma melhor recuperação após os treinos.

De acordo com a nutricionista Daniela Lemos, a alimentação saudável é essencial para a rotina dos atletas (Arquivo pessoal)

“A alimentação deve conter basicamente os macronutrientes, como o carboidrato, de preferência de baixo índice glicêmico, que irá promover a energia a longo prazo, além de proteínas de alto valor biológico, gorduras de boa qualidade e suplementação, se necessário”, acrescenta a profissional que atua no Hospital Beneficente Portuguesa.

Veja, a seguir, cinco alimentos que ajudam no rendimento dos atletas:

1. Banana: é uma fruta com ótima característica energética, além de ser fonte de potássio, que é essencial para praticantes de esportes;

2. Castanhas: são ótimas fontes de gorduras saudáveis, fibras, magnésio e vitamina E. São essenciais para manter a rotina alimentar de atletas e compor a quantidade necessária de lipídeos;

3. Ovo: é uma excelente fonte de proteína e de fácil acesso a todos, o que facilita a ingestão proteica diária, favorecendo a construção muscular e proteção do tecido ósseo;

4. Batata doce: um carboidrato complexo, cuja absorção é mais lenta, liberando energia a longo prazo e saciedade. É excelente para antes dos treinos;

5. Verduras e legumes: em geral devem compor a alimentação dos atletas, fornecendo micronutrientes como as vitaminas e minerais, essenciais para manter a qualidade nutricional e imunidade do atleta.

Além de uma boa alimentação acompanhada por um profissional habilitado, os atletas devem beber muita água e ter boas noites de sono, o que promove a qualidade do descanso.

O Hospital Beneficente Portuguesa acredita que a prática de esportes é uma ótima maneira de prevenir vários tipos de doenças. Para saber mais sobre a instituição, clique aqui.

