Confira dicas para cuidar da pele no verão

Com a chegada do verão, as atividades realizadas ao ar livre costumam aumentar. A radiação solar incide com mais intensidade, aumentando o risco de queimaduras, manchas, câncer de pele e envelhecimento cutâneo precoce. Diante desse cenário, é essencial manter uma rotina de cuidados para proteger a pele.

Segundo a dermatologista Danielle Oliveira, o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.

Dermatologista Danielle Oliveira aponta os índices de câncer de pele no Brasil (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

“Desta forma, o câncer de pele (não melanoma) é o tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo, sendo de extrema relevância a conscientização do tema para evitar o aumento dessa doença, com os diagnósticos e tratamentos cada vez mais precoces”, explica a médica que atua no Hospital Beneficente Portuguesa.

Confira, a seguir, dicas para cuidar da pele no verão:

1. Use filtro solar: o verão é o momento de intensificar o uso de filtro solar, que deve ser aplicado diariamente e não somente nos momentos de lazer;

2. Tenha uma proteção de barreira: é importante usar proteção de barreira, como chapéu e roupas de algodão nas atividades ao ar livre, pois elas bloqueiam a maior parte da radiação ultravioleta;

3. Evite o uso de ácidos noturnos e procedimentos muito abrasivos no verão: assim você evita o surgimento de queimaduras ou manchas devido à exposição solar aumentada;

4. Use óculos de sol: é fundamental pois previne catarata e outras lesões nos olhos;

5. Tenha cuidado com o sol: evite a exposição solar entre 10h e 16h;

6. Esteja sempre hidratado: as temperaturas mais quentes exigem hidratação redobrada, por dentro e por fora. Portanto, deve-se aumentar a ingestão de líquidos no verão e abusar da água, do suco de frutas e da água de coco.

De acordo com a dermatologista Nadya Pantoja, que trabalha há 47 anos na Beneficente Portuguesa, é muito importante cuidar da pele diariamente e não apenas no verão.

“Devemos usar todos os dias filtro solar com proteção alta e reaplicar de duas em duas horas, fazer a hidratação da pele e ingerir frutas, legumes e muito líquido”, orienta.

A Beneficente Portuguesa possui um andar no setor dos ambulatórios dedicado à dermatologia. No local, são realizados cuidados com a pele, diagnóstico e detecção precoce dos variados tipos de câncer de pele. Clique aqui e saiba mais.