Beneficente Portuguesa realiza sua primeira ablação percutânea de tumor hepático

O Hospital Beneficente Portuguesa realizou na última terça-feira (28), no setor de tomografia da instituição, um procedimento inovador para retirar tumor do fígado, intitulado de ablação percutânea de tumor hepático. O método foi realizado na Beneficente pela primeira vez e contou com vários especialistas do corpo clínico.

O procedimento utiliza ondas de rádio de alta energia para o tratamento. Uma sonda é inserida por meio da pele até o tumor, guiada por ultrassom ou tomografia computadorizada. Uma corrente de alta frequência é passada por meio dessa sonda, aquecendo o tumor e destruindo as células cancerígenas.

De acordo com o médico Adib Koury, radiologista intervencionista e cirurgião responsável pelo procedimento, a cirurgia de ablação percutânea de tumor hepático trata-se de um método minimamente invasivo feito com anestesia geral no paciente.

O médico Adib Koury, realizador ablação percutânea, detalha como o procedimento foi realizado (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

“Isso permite um conforto melhor para o paciente e segurança do procedimento. É realizada uma tomografia para a identificação da lesão a ser tratada. Posteriormente, introduzimos a agulha específica e é realizada nova tomografia para confirmação exata da agulha e lesão. Após isso, iniciamos o procedimento de ablação que dura, em média, de 12 a 20 minutos. Após isso, retiramos a agulha e fazemos um controle tomográfico”, explica o médico Adib Koury.

Estado do paciente

O paciente que passou pelo procedimento já fazia acompanhamento com um especialista, que detectou o tumor e o encaminhou para o tratamento inovador. Após o término da ablação percutânea, ele foi encaminhado para o quarto, apenas com medicações sintomáticas, e recebeu alta no dia seguinte.

“Este é um procedimento com indicações precisas, onde o paciente precisa ser avaliado e acompanhado por especialistas que darão o direcionamento do tratamento”, acrescenta Adib Koury.

Infraestrutura

Com equipamentos modernos, excelente infraestrutura e profissionais capacitados, o Hospital Beneficente Portuguesa busca sempre oferecer o melhor para os pacientes. Toda a tecnologia e processos altamente diferenciados fazem com que os procedimentos realizados na instituição tenham mais eficácia e segurança.

