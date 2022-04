Bem-estar: entenda porque é melhor investir em condomínios completos

A procura por imóveis em condomínios completos tem aumentando cada vez mais, principalmente por conta da rotina corrida das pessoas, que buscam comodidade. Nesse tipo de ambiente é possível encontrar conforto, segurança e lazer, o que proporciona mais qualidade de vida para os moradores.

Localizado no bairro Batista Campos, centro de Belém, o empreendimento Piazza By Quadra oferece diversas facilidades para os moradores, como academia, três vagas de garagem, bicicletário e sauna. Além disso, a excelente localização do condomínio é um diferencial, pois fica próximo de farmácias, escolas, supermercados e shopping.

A seguir, confira as vantagens de morar em um condomínio completo:

- Praticidade;

- Lazer para toda a família;

- Valorização;

- Segurança;

Quer morar em um condomínio completo? Saiba mais

1. Praticidade: com espaços variados, os condomínios completos proporcionam excelentes experiências em termos de serviços, como academia e vagas de garagem;

2. Lazer para toda a família: outra vantagem dos condomínios completos é a área de lazer, que oferece muita diversão e segurança;

Área de lazer é uma ótima opção para quem gosta de curtir bons momentos com a família ou amigos (Imagem do projeto)

3. Valorização: esses espaços tendem a valorizar cada vez mais, devido à boa infraestrutura e conservação do local. Caso, no futuro, seja necessário vender o imóvel, a infraestutura e localização garantem facilidade para conseguir um bom valor no negócio;

4. Segurança: esses empreendimentos têm central de segurança e sistemas inteligentes, como fechadura digital e portaria blindada. Tudo para proporcionar segurança e tranquilidade aos moradores.

No Piazza By Quadra as crianças podem brincar com tranquilidade, pois os espaços são 100% seguros (Imagem do projeto)

