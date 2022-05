Veja as vantagens de morar em apartamento com ambientes integrados

Os ambientes integrados são uma tendência no mercado imobiliário, pois tornam os espaços mais aconchegantes e versáteis. Além disso, eles unem dois ou mais ambientes sem a necessidade do uso de paredes, o que deixa a área mais moderna.

Para a arquiteta da Quadra Engenharia, Renata Heidtmann, os ambientes integrados trazem uma série de vantagens para os moradores, são elas:

- Proximidade;

- Praticidade;

- Melhora do fluxo de pessoas;

- Espaços otimizados;

- Decoração irreverente e criativa.

Em Belém, a Quadra Engenharia possui vários empreendimentos com estilo de studio, com apartamentos compactos e integrados. “Esses projetos proporcionam conforto, praticidade e funcionalidade ao dia a dia”, explica a arquiteta.

Arquiteta Renata Heidtmann destaca as vantagens proporcionadas pelos espaços integrados (Arquivo pessoal)

O tamanho do apartamento é um fator importante para integrar o espaço. Com apartamentos de 234m² e suítes com sacadas amplas, o Piazza By Quadra permite a otimização dos ambientes.

“O Piazza By Quadra também possui um apartamento Garden, com uma sacada maior, perfeito para que tem pet ou gosta da sensação de morar em uma casa com quintal, porém não abre mão da segurança do apartamento. Tudo isso na melhor localização da cidade”, acrescenta Renata Heidtmann.

Piazza By Quadra possui apartamento Garden, ideal para quem possui pet (Imagem do projeto)

Sofisticação

O Piazza By Quadra possui um projeto sofisticado e inovador, que une a arquitetura contemporânea com as linhas clássicas da praça Batista Campos, o que resulta em um empreendimento que dá de presente ao morador uma paisagem única.

Os apartamentos contam com fechadura digital, estruturas autoportantes, infraestrutura para aquecimento de água e tomadas USB nas suítes. “Além disso, os moradores poderão contar com três vagas de garagem, uma área de lazer completa, fachada com iluminação em diodo emissor de luz (LED), elevadores sociais climatizados e guarita blindada”, elenca a arquiteta.

O empreendimento também possui dois apartamentos por pavimento e hall com elevadores privativos. Para saber mais detalhes, clique aqui.