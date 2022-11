Aconteceu na AP: Assembléia Paraense conquista grande prêmio da Fenaclubes

No último sábado, 05, a Assembléia Paraense foi a grande vencedora do prêmio “Clube Social”, considerado o Oscar do segmento de clubes brasileiros. A premiação ocorreu durante a 2ª Semana Nacional dos Clubes, realizada pela Fenaclubes (Confederação Nacional dos Clubes), na Cidade de Foz do Iguaçu (PR).

O prêmio, recebido pelo presidente da AP, Paulo Storino, foi um reconhecimento à grandiosidade do Baile das Flores, evento que já atravessou um século de existência, mas que continua no topo da lista dos mais importantes e glamorosos do Clube, envolvendo dezenas de jovens que realizam o sonho de debutar em uma festa grandiosa e inesquecível.

O troféu "Clube Social" se junta a outros grandes prêmios que a AP recebeu da Fenaclubes nos últimos anos. Entre os quais, destacam-se o Prêmio de Melhor Clube Social do Ano de 2018; o prêmio Clube TOP 100 em 2019; e a Placa de Ouro alusiva à importância do Clube no cenário nacional, recebida em 2021.

A premiação contou com a presença de Oscar Pessoa (Vice Presidente da AP), Salatiel Campos (Presidente do Sindclubes Pa), Paulo Maciel ( Presidente do CBC), Arialdo Boscolo (Presidente da Fenaclubes) , Paulo Storino (Presidente da AP) e Sandro Castro (Diretor Suprimentos AP) (Reprodução/AP)

Sobre o evento da Fenaclubes

A 2ª Semana Nacional dos Clubes aconteceu de 31 de outubro a 6 de novembro de 2022, no Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu, e foi realizada em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. Duas das atrações do evento foram o VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva, promovido pelo CBC, e o Congresso Brasileiro de Clubes, organizado pela Fenaclubes.