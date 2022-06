Baile das Flores da AP é marcado por emoção e sucesso

O baile de debutante é um verdadeiro sonho para muitas meninas que desejam comemorar a chegada de uma nova fase da vida em grande estilo. Um dos mais tradicionais bailes de debutantes do país, o Baile das Flores, realizado há mais de 100 anos pela Assembléia Paraense, foi um verdadeiro sucesso.

O evento, realizado no dia 27 de maio, no Salão de Festas da sede campestre, foi marcado por emoção e muito glamour, para comemorar em grande estilo a passagem por uma nova fase da vida das 44 debutantes (na faixa etária de 15 a 17 anos) que participaram da grande festa e de seus familiares.

“Temos certeza que as famílias vão viveram amorosamente este momento único. Aproveitamos para agradecer as famílias que participaram este ano”, destaca a diretora social da AP, Margarete Braga.

O ator global Bruno Bevan dançou a valsa com as debutantes da grande festa (Reprodução/AP)

O Baile das Flores contou com a participação do ator global Bruno Bevan, que dançou a valsa com as jovens debutantes. O artista já atuou em novelas como “A Dona do Pedaço” e fez participação no folhetim “Além da Ilusão”, ambas da Globo.

A noite também ganhou um brilho especial com o show do cantor e compositor cearense Matheus Fernandes, um verdadeiro sucesso nacional. O famoso une forró, sertanejo e batidas eletrônicas em hits que se tornaram fenômenos nas rádios do Brasil e no YouTube, ultrapassando a marca de trinta milhões de visualizações. A música ainda ficou por conta dos DJs Tarrika e Dan Miller e do Samarone Quartetos de Cordas.

A decoração da festa encantou as cerca de 600 pessoas que estiveram presentes no local. Em todo o espaço do salão foram usadas 20 mil flores.

“O Baile das Flores é um evento muito importante realizado pela AP. São memórias que as jovens vão guardar e histórias que vão contar sobre esses momentos vividos no clube. Fazemos o evento com muito amor e pela importância que tem para as famílias assembleianas”, finaliza Margarete Braga.