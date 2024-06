Assembléia Paraense realiza jantar especial para celebrar o Dia dos Namorados

Na noite do dia 12 de junho, o Salão Majestic, no complexo de eventos da Assembléia Paraense, se transformou em um palco para o amor e para música no Jantar dos Namorados. O evento, que teve início às 20h, proporcionou aos casais presentes uma noite inesquecível, marcada por um ambiente romântico, um jantar delicioso e um show super especial.

Ao som do Dj Fábio Yamada, os casais já se preparavam para a grande atração da noite: o show "Tributo a Frank Sinatra". O cantor Daniel Araújo, com sua voz impecável e acompanhado por uma talentosa Jazz Band, emocionou a todos com a interpretação dos clássicos imortais de Sinatra.

O menu do jantar, cuidadosamente elaborado, também contribuiu para o sucesso do evento. Com entradas, pratos quentes e sobremesas de dar água na boca, os casais puderam saborear uma culinária de alto nível.

O Jantar dos Namorados da Assembléia Paraense foi um grande sucesso. A organização impecável, a qualidade do show e do jantar, e o clima romântico proporcionaram aos presentes uma noite memorável. Mais do que um simples jantar, o evento foi uma oportunidade para os casais celebrarem o amor e fortalecerem seus laços em um ambiente elegante e sofisticado.