Baile das Flores 2024 é marcado por emoção e momentos especiais para debutantes

Celebrar os 15 anos com uma festa inesquecível é o sonho de muitas meninas. Para tornar esse sonho em realidade, a Assembléia Paraense realizou, no último dia 24, o tradicional Baile das Flores, que é um dos eventos mais aguardados pelos sócios do clube.

O evento, que contou com a participação de 18 debutantes, aconteceu no salão de festas do clube, na sede da AP, e reuniu pais, mães, familiares e amigos das debutantes e sócias da Assembléia Paraense.

Em uma noite mágica e inesquecível, as debutantes vivenciaram momentos únicos e emocionantes ao lado dos familiares e amigos, com direito à valsa, onde as jovens deram um show de charme, delicadeza e elegância, além de desfile especial, onde mães e filhas compartilharam a passarela, e muita animação.

18 debutantes vivenciaram momentos únicos ao lado da diretoria do Baile das Flores 2024 (Divulgação/AP)

A cada edição, o Baile das Flores, carinhosamente chamado de “BDF: a festa” pelas debutantes, se reinventa, rejuvenesce e floresce ainda mais belo. Neste ano, o evento contou com uma superestrutura, levando inovação e encanto para o salão de festas da AP. A decoração, cheia de cores e flores, também encantou a todos os presentes. Toda a programação foi adaptada para as jovens aproveitarem cada momento de um jeitinho especial.

Para deixar o Baile das Flores ainda mais animado, a programação contou com diversas atrações musicais, como o cantor MC Du Black na Voz, além da presença dos DJs Paulinho Fidalgo e Tarrika.

Novidades

Na edição deste ano, o Baile das Flores contou com uma nova roupagem. Pela primeira vez, o evento contou com uma coreógrafa oficial: Aline Dias. Outra novidade foi a valsa das debutantes. Para este ano, a Assembléia Paraense inovou com a participação dos pais das jovens na valsa, que vivenciaram momentos emocionantes durante a apresentação da dança.

Outro ponto alto da festa foi o momento do sorteio de brindes, onde as debutantes, além de ganharem mimos especiais e personalizados, tiveram a chance de ganhar uma linda joia oferecida pela Fábio Joias, uma passagem aérea com acompanhante para Fortaleza, oferecida pela Startour, assim como um iPhone 15 Pro Max da Iphone Bel.

Com uma organização assertiva e com o apoio de profissionais renomados do mercado paraense, o Baile das Flores foi um grande sucesso e se tornou uma experiência inesquecível e significativa para as debutantes e seus familiares.