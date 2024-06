Arraial 'Tamo Junto e Misturado' inicia na próxima quinta-feira (13)

O tradicional arraial da capital paraense já tem data marcada para começar. Na próxima quinta-feira (13), o Arraial “Tamo Junto e Misturado 2024” dará início à programação dos festejos juninos em Belém, com o levantamento do mastro e a apresentação do Arraial do Pavulagem. A festa inicia às 17h, na Cuia Acústica da Praça Waldemar Henrique.

O evento é realizado pela Prefeitura de Municipal de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), e em parceria com o Grupo Liberal. Para a edição de 2024, foi preparada uma programação diversa, com o intuito de alcançar as multifaces da população da Grande Belém e manter viva a tradição popular.

Além dos concursos de quadrilhas e misses, o arraial conta com ainda apresentações de grupos culturais e regionais. A programação se estende até o dia 30 de junho.

De acordo com a presidente da Fumbel, Inês Silveira, o público vai receber uma festa grandiosa. “Estamos preparando um grande espetáculo da cultura popular, um arraial que estamos organizando todos em conjunto. Então, será um grande espetáculo a céu aberto”, afirma.

A presidente cita ainda a expectativa da organização do evento e dos artistas que irão se apresentar. “Têm sido um motivo de muita alegria, pois eles estão muito entusiasmados, ajustando todos os detalhes”, completa. Concurso de Quadrilhas

Uma das atrações mais esperadas é o Concurso Oficial de Quadrilhas 2024. A disputa visa premiar 44 propostas juninas, entre elas, 36 grupos de quadrilhas devidamente habilitadas. O objetivo é valorizar e dar visibilidade aos grupos juninos do estado. Neste ano, o evento se apresenta como uma ação de promoção e democratização do acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais de Belém.

A 1ª fase do Concurso de Quadrilhas e Misses será realizada no período de 13 a 16 de junho, no Piano Palco, na Praça Waldemar Henrique. Já a 2ª fase ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de junho. As apurações serão realizadas em dois momentos: dia 18, no Memorial dos Povos, na Sala Vicente Sales; e 23 de junho, no Piano Palco, onde também ocorrerá a premiação serão reveladas as grandes campeãs do concurso junino.

Programação e Mostras Culturais

A edição do Arraial “Tamo Junto e Misturado 2024” vem com novidades. No período de 13 a 23 de junho, o evento apresentará a “Mostra Cultural I”, com apresentações dos grupos de Boi Bumbá, Carimbó, Parafolclóricos e Toadas. A programação acontecerá na Cuia Acústica, das 18h à 1h30.

Já nos dias 27, 28, 29 e 30, a programação apresentará a “Mostra Cultural II”, com as apresentações dos Pássaros Juninos e Cordões de Bicho. As atrações vão das 8h às 20h, na Sala Multiuso Vicente Salles, no Memorial dos Povos.

Ao longo de toda programação junina, o Arraial do Pavulagem tomará conta da Cuia Acústica na Praça Waldemar Henrique. Os arrastões serão realizados sempre aos domingos, 16, 23, 30 de junho, e 07 de julho, das 08h às 15h.

Gestão compartilhada

Uma outra novidade na festa deste ano é a gestão que ocorre de forma compartilhada com a Federação de Quadrilhas Juninas do Pará (Fequajupa), parceria que foi decidida em consenso com os representantes dos grupos culturais. Segundo Tom Vilhena, Presidente da Fequajupa, o comando compartilhado do arraial com a Prefeitura de Belém é benéfico para todos os envolvidos.

“A gestão compartilhada é necessária para que todos envolvidos no processo junino tenham ciência das questões acerca do edital e das premiações. Tudo está sendo construído da forma que esperávamos. A realização desse evento compartilhado só traz benefícios para todos os lados”, declara Tom.

Credenciamento artístico

Para além das inscrições para o concurso de quadrilhas, via edital disponível no site da Fumbel, a contratação dos grupos culturais, como: Pássaros Juninos, Cordões de Bichos, grupos Parafolclóricos, Carimbó, grupos de Boi-Bumbá e Toadas foram selecionados por meio de Edital de Credenciamento Artístico. As ações intregam as políticas de fomento implementadas pela Fumbel, que tem como objetivo fortalecer a cena cultural de Belém.

Confira a programação:

13/06 - Levantamento do Mastro - Arraial do Pavulagem

Horário: 17h às 21h.

Local: Cuia Acústica (Praça Waldemar Henrique)

13 a 16/06 - Concurso de Quadrilhas e Misses: 1ª fase eliminatória

Horário: 18h à 01h3

Local: Piano Palco (Praça Waldemar Henrique)

13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/06 - Mostra Cultural I: Boi Bumbá, Carimbó, Parafolclórico e Toada

Horário: 18h às 01h30

Local: Cuia Acústica. Praça Waldemar Henrique

18/06 - Concurso de Quadrilhas e Misses: Apuração da 1ª fase eliminatória

Horário: 16h

Local: Sala Multiuso Vicente Salles (Memorial dos Povos)

20, 21 e 22/06 - Concurso de Quadrilhas e Misses: 2ª fase eliminatória

Horário: 18h à 01h30

Local: Piano Palco (Praça Waldemar Henrique)

23/06 - Concurso de Quadrilhas e Misses: Apuração final e Premiação

Horário: 16h

Local: Piano Palco (Praça Waldemar Henrique)

27, 28, 29 e 30/06 - Mostra Cultural II: Pássaros Juninos e Cordões de Bicho

Horário: 8h às 20h

Local: Sala Multiuso Vicente Salles (Memorial dos Povos)

18, 23 e 30/06 e 07/07 - Arrastão do Arraial do Pavulagem

Horário: 8h às 15h

Local: Cuia Acústica (Praça Waldemar Henrique)