Amigos do Bem: GAV Resorts reforça apoio a projeto que transforma vidas no sertão nordestino

Há mais de três décadas, a ONG Amigos do Bem atua no sertão nordestino com ações que impactam diretamente a vida de mais de 150 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. A organização desenvolve iniciativas nas áreas de educação, saúde, moradia, geração de renda e acesso à água, beneficiando 300 povoados e promovendo transformação social em uma das regiões mais carentes do País.

Reforçando esse compromisso, o sócio-diretor da GAV Resorts, Gilson Gratão, visitou recentemente o projeto em Inajá, no sertão de Pernambuco. A empresa apoia a iniciativa e acredita na força da união entre o setor privado e o terceiro setor para promover mudanças duradouras.

“Fiquei extremamente feliz e emocionado em conhecer o projeto. Eu não tinha noção da dimensão real de quantas pessoas são transformadas e alcançadas em lugares tão remotos como o nosso sertão. O Amigos do Bem veio para ressignificar a vida na região. Tenho muito orgulho de reafirmar o meu compromisso e o da GAV Resorts com esse projeto tão lindo. Tenho certeza de que essa jornada será longa, conseguiremos ajudar muitas pessoas, e conto com outros amigos do bem para fazer parte dessa caminhada conosco”, afirmou.

Amigos do Bem: um projeto de transformação social

A ONG Amigos do Bem atua há mais de três décadas no sertão nordestino, oferecendo suporte para mais de 150 mil pessoas em 300 povoados, por meio de iniciativas em educação, trabalho e renda, acesso à água, moradia e saúde.

O modelo educacional desenvolvido pela ONG considera as necessidades específicas da região, onde mais da metade da população vive em extrema pobreza, segundo dados do IBGE. São 100 salas de aula distribuídas em quatro centros de transformação, e uma frota de 100 ônibus garante que os alunos cheguem às escolas, percorrendo distâncias de até 30 km diariamente. No ambiente escolar, os estudantes realizam seis refeições por dia e participam de aulas que vão além do currículo tradicional, incluindo esportes, culinária e cursos profissionalizantes.

Impacto e engajamento

Com o apoio de 11 mil voluntários ativos, que dedicam quase 400 mil horas anuais ao projeto, a ONG tem ampliado seu alcance. Entre os voluntários, mais de 100 profissionais da equipe pedagógica capacitam regularmente centenas de educadores locais. O ciclo se completa quando ex-alunos beneficiados pelo projeto retornam para atuar como professores nas escolas.

Além da educação, a ONG investe na inclusão digital. Durante a pandemia, levou fibra óptica para a região com o apoio de empresas parceiras e já formou mais de 200 programadores. O perfil da organização no Instagram tem mais de 700 mil seguidores, e todo o conteúdo é criado por jovens do sertão, gerando renda e engajamento na causa.

A parceria com a GAV Resorts reforça o compromisso com a transformação social e amplia as possibilidades de impacto no sertão nordestino.

Para quem quiser contribuir com a iniciativa, é possível fazer doações e participar do projeto pelo site: https://amigosdobem.org/