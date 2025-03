GAV Resorts chega ao marco de 100 mil cotas se consolidando como uma das líderes no mercado

A GAV Resorts celebra um marco histórico no mercado de multipropriedade com a realização do sonho de milhares de pessoas que conquistaram sua tão desejada casa de férias, atingindo o impressionante número de mais de 100 mil cotas.

Essa conquista reflete o crescimento contínuo da GAV Resorts e consolida sua posição como uma das líderes no setor. “Temos orgulho de fazer parte dessa transformação no mercado de turismo no Brasil. Nosso compromisso é tornar realidade o sonho da casa de férias para famílias de todas as regiões do país, com condições acessíveis. Trata-se de conectar pessoas a momentos únicos, que ficarão eternizados em suas memórias, e oferecer as vantagens da multipropriedade nos melhores destinos do Brasil”, destaca Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resorts.

VEJA MAIS

Com resorts localizados em alguns dos destinos turísticos mais desejados do país, como Salinópolis/PA e Porto de Galinhas/PE, onde já conta com empreendimentos em operação, a GAV Resorts está prestes a inaugurar dois novos projetos ainda em 2025. Um deles será mais em Porto de Galinhas, em frente à paradisíaca praia de Muro Alto, e o outro na charmosa Pirenópolis/GO, conhecida por suas belas cachoeiras. Além disso, a empresa marca presença em locais icônicos como Gramado/RS, Maragogi/AL, Barra de São Miguel/AL, Jericoacoara/CE e Pipa/RN, reforçando seu compromisso em oferecer experiências inesquecíveis em destinos que são verdadeiros cartões-postais do Brasil.

“Nossos multiproprietários são parte essencial da nossa trajetória, e trabalhamos para proporcionar a eles experiências únicas e memoráveis nos melhores destinos turísticos do Brasil. Estar presente em locais tão especiais demonstra nossa dedicação em oferecer conforto, exclusividade e momentos que ficarão para sempre na memória”, afirma o CEO.

Multipropriedade

A multipropriedade é um modelo que proporciona acesso às férias inesquecíveis nos destinos mais desejados do Brasil. Ele oferece a oportunidade de conquistar uma casa de férias exclusiva, garantindo conforto, privacidade e momentos especiais com a família, sem os altos custos.

Nesse segmento, o proprietário adquire uma fração do imóvel com escritura registrada, que assegura o direito de uso em semanas pré-determinadas. Durante o período adquirido, o imóvel é utilizado com exclusividade pelo proprietário, sem a necessidade de pagar diárias, com todas as comodidades dos resorts, por exemplo.