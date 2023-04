Assembleia Geral reelege prefeito de Conceição do Araguaia como presidente da AMATCarajás

Em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta sexta-feira, 31 de março, a Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás) reelegeu, por aclamação, o presidente da entidade, prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins. A vice-presidência será liderada pela prefeita de Nova Ipixuna, Graça Medeiros, juntamente com o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen. A nova diretoria ficará à frente da Associação no biênio 2023-2024.

A Assembleia aconteceu de modo remoto, com o uso de um sistema eletrônico de votação on-line, facilitando a presença dos associados que puderam participar do encontro dos seus respectivos municípios. Além de permitir a garantia da integridade das informações e da participação de todos.

Jair Martins, atual prefeito de Conceição do Araguaia, segue para segundo mandato a frente da AMATCarajás (Divulgação AMATCarajás)

Durante a sessão, foram feitas algumas deliberações que irão fortalecer, ainda mais, a estrutura da entidade e os interesses dos municípios. Em sua apresentação, o presidente Jair Martins, agradeceu a parceria com os 39 prefeitos e prefeitas da AMAT, e destacou o apoio do governador Helder Barbalho, que garante benefícios para os municípios do sul e sudeste do Pará. “Quero aqui destacar que estou sempre à disposição de todos, para que juntos possamos defender as necessidades dos nossos municípios, em especial da região sul e sudeste do Pará. Por isso, contamos com um governador presente, que sempre atende as nossas demandas”, destacou Jair Martins que está em seu segundo mandato como prefeito de Conceição do Araguaia.

A convocação para Assembleia foi realizada por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 21 de março, conforme previsto no estatuto da entidade. A nova diretoria para o biênio 2023-2024 será empossada durante uma cerimônia que será realizada em abril.

Sobre a AMATCarajás

A Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás – AMATCarajás, tem a satisfação de atuar na região sul-sudeste do Pará, desde 1977, com a consolidação de políticas públicas que contribuem para o processo de desenvolvimento regional sustentável dos 39 municípios associados.

Este ano, a instituição completa 46 anos de existência e se destaca como a maior entidade municipalista do Pará, garantindo atendimento para os gestores municipais na sede em Belém e nas sucursais de Marabá e Brasília, sempre respeitando a potencialidade de cada município e a diversidade da região.