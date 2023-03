AMATCarajás participa, em Belém, da III Marcha em Defesa dos Municípios do Pará

Na última quarta-feira (14), prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás), estiveram na capital paraense, participando da III Marcha a Belém, evento que antecede a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento aconteceu no Hotel Princesa Louçã, e contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e deputados estaduais.

Na próxima semana, a comitiva de gestores municipais da AMATCarajás, que será conduzida pelo presidente da entidade, o prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins, irá embarcar para a capital federal. Onde devem participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento acontecerá entre os dias 27 e 30 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

O objetivo do evento, promovido pela Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), é proporcionar um espaço para a discussão das demandas municipais, envolvendo prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais e técnicos municipais.

“Hoje, como presidente da AMAT, temos 39 associados e estamos preparados para participar da Marcha. Esse é o momento de reivindicar o que é importante para os nossos municípios e nossa região”, destacou o presidente Jair Martins que está no seu segundo mandato como prefeito de Conceição do Araguaia.

Este ano, o evento tem como tema “Pacto Federativo: um olhar para o futuro”. A proposta é defender um pacto federativo mais justo, com possibilidade para que os gestores locais ofereçam melhores serviços à população. Além de uma extensa pauta municipalista e debates temáticos.

Em Brasília, os prefeitos da AMATCarajás vão participar de reuniões com membros da bancada paraense, assim como um encontro com as entidades regionais e seus respectivos presidentes para discutir assuntos de interesses locais.

Para saber mais sobre a AMATCarajás, clique aqui.