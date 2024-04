Unique by Amaral Costa realiza mutirão em alusão à campanha de conscientização sobre a endometriose

Em março é realizada a campanha Março Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a endometriose. Em alusão à campanha, no dia 22 de março, o Unique by Amaral Costa promoveu um mutirão de ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para informar a sociedade sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento da endometriose. Os médicos Carlos Amaral, Mariana Amaral e Luana Guzzi foram os responsáveis pela realização dos exames e liberação dos laudos.

A endometriose é uma doença inflamatória, que tenta destruir as células endometriais que se implantaram fora do útero, normalmente em órgãos como: ovários, trompas, intestino e bexiga (podendo se implantar em outras partes do corpo), causando dor crônica, cólicas menstruais intensas, dor durante as relações sexuais e até infertilidade.

De acordo com a Dra. Mariana Borges Machado do Amaral, médica radiologista do Amaral Costa e Unique by Amaral Costa, existem mais de 176 milhões de mulheres portadoras de endometriose no mundo e existe uma média de dez anos de atraso no diagnóstico da doença.

“Então decidimos fazer o mutirão que foi realizado no mês de março, para ajudar na divulgação e ajudar principalmente as pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que têm muita dificuldade no acesso, na realização do exame e diagnóstico da doença”, destaca a especialista.

Mariana Borges Machado do Amaral é médica radiologista do Amaral Costa. Ela afirma que há atraso no diagnóstico da endometriose. (Divulgação/Amaral Costa)

Mutirão

Ao todo, 22 mulheres participaram do mutirão de ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, que teve início às 7h15 e foi finalizado por volta de 12h. É válido destacar que 15 dias antes da ação, a diretoria do Unique by Amaral Costa divulgou o mutirão entre os médicos ginecologistas, que encaminharam as pacientes com histórico ou suspeita de endometriose.

“Com exceção de duas pacientes, todas as outras tiveram diagnosticado e mapeado os focos de endometriose. Inclusive duas pacientes que tinham desejo reprodutivo, aproveitamos e já fizemos estudo das tubas dessas pacientes pela histerossalpingografia”, acrescenta a médica radiologista Mariana Amaral.

Ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal

Este exame tem como objetivo diagnosticar endometriose profunda e suas lesões em diferentes localidades, incluindo ovário, região retrocervical (região atrás do útero), ligamento redondo, bexiga, miométrio e intestino.

Preparo prévio: laxante via oral na véspera. Cerca de 2h antes da realização do exame, fleet enema via retal e o consumo oral de 40 a 70 gotas de antigases.

É muito importante o preparo intestinal, pois permite a visualização das camadas da parede intestinal, facilitando assim a identificação de lesões e profundidade de acometimento da mesma. Esse exame está disponível no Unique by Amaral Costa.

Unique by Amaral Costa oferece excelência em cada detalhe (Divulgação/Amaral Costa)

O Unique by Amaral Costa é a unidade de atendimento premium no Amaral Costa e está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto. Além de exames de imagem, como ultrassonografia, ecocardiograma fetal e infantil, biópsias da mama e histerossalpingografia, o Unique também oferece protocolos de Check-up Executivo