Amaral Costa realiza ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Amaral Costa e o Unique by Amaral Costa proporcionaram uma experiência diferenciada às clientes do Espaço Mulher e do Unique by Amaral Costa. Das 9h às 18h, o espaço Check-up se transformou em um estúdio e as clientes foram convidadas para realizarem uma sessão de fotos com direito a uma produção elaborada por uma maquiadora.

A ideia da ação surgiu após uma série de conversas entre a equipe do Núcleo Estratégico do Amaral Costa, que buscava oferecer às clientes uma experiência alinhada ao tema da campanha institucional do Amaral Costa “Especialista em Cuidar de Você”, reconhecendo a importância de cuidar daquelas que tanto cuidam de seus entes queridos.

O feedback dessa iniciativa foi extremamente positivo. As clientes expressaram sua felicidade durante o evento, algumas até se emocionaram, e muitas estão ansiosas para participar de futuras ações, esperando que sejam ainda mais especiais. Esse é caso da professora Regiane Silva Trindade, cliente do Amaral Costa há 15 anos.

A professora Regiane Silva Trindade, que participou da sessão de fotos, revela que está com a autoestima renovada (Divulgação/Amaral Costa)

“Foi muito gratificante receber os mimos da equipe, me senti amada, cuidada e renovada. Foi uma experiência única. Nesse dia, o meu esposo saiu e me deixou no laboratório. Quando ele retornou logo percebeu a mudança em mim e ficou me elogiando. Eu me senti mais confiante para receber os resultado dos meus exames”, comenta.

Ao todo, 30 clientes participaram desse evento memorável, realizado na unidade do Amaral Costa, localizada na rua Antônio Barreto, onde estão situados tanto o Espaço Mulher quanto o Unique by Amaral Costa.

É válido ressaltar que desde 2019, o Amaral Costa tem se dedicado a oferecer experiências únicas às clientes do Espaço Mulher, visando proporcionar um ambiente acolhedor e reduzir a tensão antes da realização de exames importantes, como mamografia e punção de mama.

Unique by Amaral Costa

O Unique by Amaral Costa foi inaugurado em julho de 2022 e surgiu a partir do sucesso dos serviços de imagem ofertados pelo Amaral Costa, que há 12 anos vem sendo referência em ultrassonografia na capital paraense. Seu objetivo é levar exclusividade para o público que necessita da realização de exames particulares com maior agilidade, garantindo o conforto e excelência no atendimento.

No ano passado, o grupo Amaral Costa inovou ainda mais e lançou um protocolo pioneiro em Belém, o Check-up Executivo Unique by Amaral Costa, que oferece uma visão abrangente do estado de saúde de cada paciente, por meio de exames laboratoriais, cardiológicos e por imagem, além de várias avaliações médicas e nutricionais.

O grande diferencial do Check-up Executivo é a apresentação de um relatório detalhado com o estado de saúde do paciente, que será conduzida por um profissional médico. Esta devolutiva permite que sejam informados os encaminhamentos para condutas clínicas necessárias, encerrando uma jornada completa para promoção da saúde.

O Unique by Amaral Costa está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto e o Check-up Executivo pode ser agendado via Whatsapp pelo número: (91) 98563-2872. Para saber mais sobre os serviços do Amaral Costa e Unique by Amaral Costa, visite os perfis @labamaralcosta e @uniquebyamaralcosta.