Amaral Costa é sustentabilidade: com usinas solares, laboratório reduziu a emissão de CO2

A adoção de práticas de sustentabilidade no setor da medicina laboratorial contribui de maneira significativa para a redução do impacto ambiental e para a eficiência operacional. O Amaral Costa Medicina Diagnóstica investe em medidas sustentáveis com as usinas solares, que são instalações que convertem a energia da luz solar em eletricidade por meio de um processo chamado de “efeito fotovoltaico”.

De acordo com Renan Chaves de Lima, biomédico - analista de qualidade do Amaral Costa, as usinas consistem em painéis solares, que são conjuntos de células fotovoltaicas que captam a luz solar e a transformam em corrente elétrica contínua. “Essas usinas podem ser dimensionadas de acordo com a demanda de eletricidade das unidades do Amaral Costa Medicina Diagnóstica”, destaca Renan.

Vantagens

Investir em usinas de energia renovável e adotar práticas sustentáveis, como as exercidas pelo Amaral Costa Medicina Diagnóstica, proporciona uma série de benefícios, entre eles:

- Responsabilidade ambiental: o investimento pela empresa em energia solar está compromissado com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental, o que pode melhorar a reputação e a imagem da instituição;

- Responsabilidade corporativa: vem demonstrando o compromisso com práticas sustentáveis e construindo uma imagem positiva com os clientes do Amaral Costa, colaboradores e a comunidade em geral;

- Resiliência energética: faz com que a produção própria de eletricidade torne o Amaral Costa menos dependente da rede elétrica convencional e das flutuações nos preços da eletricidade.

O processo de geração de eletricidade da usina solar é baseado nos seguintes passos:

- Absorção da luz solar: os painéis solares são compostos por células fotovoltaicas feitas de materiais semicondutores. Quando a luz solar incide sobre essas células, fótons da luz são absorvidos pelo material, fornecendo assim a geração de corrente elétrica;

- Distribuição e consumo: a eletricidade gerada pelos painéis solares é direcionada para o sistema elétrico das unidades do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Ela é então distribuída para os equipamentos e sistemas elétricos do laboratório, alimentando aparelhos, iluminação e outros dispositivos;

- Monitoramento e integração: sistemas de monitoramento gerenciados por uma empresa especializada que acompanha o desempenho das usinas solares. Esses sistemas coletam dados sobre a produção de eletricidade e a eficiência dos painéis solares. A integração com a rede elétrica convencional pode permitir que o excesso de eletricidade seja devolvido à rede, gerando créditos ou compensação.

Surgimento

O Amaral Costa adotou a usina fotovoltaica como prática de sustentabilidade em 25 de novembro de 2022. A iniciativa foi baseada principalmente nos benefícios que a utilização da energia solar proporciona, conforme afirma Renan Chaves de Lima.

“A preocupação com as emissões de dióxido de carbono (CO2) e a conscientização sobre as mudanças climáticas têm levado questões importantes para se buscar alternativas mais limpas e sustentáveis para a geração de energia. A adoção de fontes de energia renovável como usinas solares foi uma maneira eficaz para reduzir a pegada de carbono e contribuir para a proteção do meio ambiente”, ressalta o biomédico.

Atualmente, a usina fotovoltaica é responsável por gerar e distribuir energia elétrica para aproximadamente 26 unidades do Grupo Amaral Costa.

Resultados

As usinas do Amaral Costa já geraram 431,81 Megawatt-hora (MWh), que equivale à 172,70 toneladas de carvão padrão poupado, 208,08 toneladas de CO2 evitado e 280,17 equivalentes à árvores plantadas.

Com relação à geração de resíduos de serviços de saúde, entre eles, resíduos biológicos, químicos e perfurocortantes, houve uma redução em aproximadamente dois quilos de resíduos gerados a cada 1.000 exames realizados no 1° semestre de 2023, quando comparado com o ano de 2022.

A seguir, confira algumas práticas de sustentabilidade adotadas pelo Amaral Costa:

- Gestão eficiente de resíduos: gerenciamento de um sistema de segregação e descarte adequado de resíduos, incluindo resíduos biológicos, químicos e perfurocortantes, seguindo as regulamentações locais. Isso ajuda a minimizar a contaminação ambiental e os riscos à saúde;

- Uso responsável e consciente de recursos: otimização do uso de recursos como água, energia e demais insumos. Isso inclui a adoção de equipamentos mais eficientes em termos energéticos e a conscientização dos colaboradores sobre a importância do uso responsável de recursos;

- Digitalização dos processos: implementação de uma política para minimizar o uso de papel ao promover a geração e guarda eletrônica dos registros e documentos oriundos das práticas administrativas. Essa medida reduz o consumo de papel, o espaço de armazenamento e a necessidade de descarte de documentos físicos;

- Redução de produtos químicos: avaliação de alternativas para o uso de reagentes químicos que sejam menos tóxicos e gerem menos resíduos, o que inclui a adoção de reagentes de baixo impacto ambiental e a otimização dos processos para reduzir a quantidade de produtos químicos usados;

- Reciclagem e reutilização: sistemática para segregação e envio de materiais como papéis de uso administrativo para reciclagem. Além disso, é considerado a reutilização de recipientes quando apropriado, seguro e dentro das boas práticas de medicina laboratorial;

- Uso de equipamentos de baixo impacto: trata-se da aquisição de novos equipamentos que são energeticamente eficientes e produzem menos resíduos. É garantida a realização de manutenções regulares para prolongar a vida útil dos equipamentos;

- Logística reversa: prática de logística reversa para pilhas e baterias como abordagem importante para lidar com o descarte adequado desses produtos, que muitas vezes contêm substâncias químicas perigosas, minimizando assim os impactos ambientais e os riscos à saúde pública;

- Treinamento e conscientização: é a educação continuada para os funcionários sobre práticas sustentáveis e a importância de seguir os procedimentos corretos de descarte e uso de recursos. Isso inclui treinamento sobre a segregação de resíduos, economia de energia e outras práticas sustentáveis;

- Monitoramento e avaliação: análise crítica de indicador referente à geração de resíduos e de energia com redução na produção de CO2 para avaliação do desempenho ambiental e monitoramento do progresso em direção à sustentabilidade, permitindo que a empresa identifique áreas de melhoria contínua.

