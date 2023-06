Amaral Costa incorpora serviços de Check-up à bandeira Unique by Amaral Costa

Inovar para melhorar a experiência de seus clientes sempre foi um dos lemas do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, por isso, em julho de 2022 foi lançado o Unique by Amaral Costa, uma unidade do grupo, que tem como diferenciais: atendimento exclusivo sem necessidade de senhas, flexibilidade no agendamento, além de uma estrutura moderna e confortável.

O sucesso do Unique by Amaral Costa foi tão grande, que o serviço foi ampliado e ganhou robustez com a incorporação do Check-up Amaral Costa, serviço que reúne exames laboratoriais, exames por imagem, exames cardiológicos e avaliações clínicas, que por sua vez também foi repaginado.

Com a mudança, o Unique apresenta quatro modalidades de Check-up: O Check-up Unique by Amaral Costa, que segue os moldes do seu antecessor, onde será realizada uma análise geral da saúde e estilo de vida do paciente, por meio de exames e avaliações clínicas que irão considerar o gênero e faixa etária. Ao final do check-up, será gerado um relatório com esclarecimentos sobre condições clínicas e com os encaminhamentos necessários.

Check-up Pediátrico para acompanhar o desenvolvimento da criança, bem como, auxiliar no estabelecimento de hábitos saudáveis. Imprescindível para prevenção de doenças, proporcionando crescimento mais seguro. Este check-up contará com consulta cardiológica, com médica especialista em Cardiopediatria, além da realização de exames laboratoriais e por imagem.

Para quem sonha em engravidar e construir uma família, o Check-up Reprodutivo é ideal para verificar o potencial reprodutivo de homens e mulheres, com exames laboratoriais e de imagem, que irão culminar em um relatório que será compartilhado com os pacientes e médico assistente, podendo detectar de forma precoce problemas relacionados à fertilidade, dessa forma, aumentando a chance de sucesso em tratamentos reprodutivos.

Por fim, o Unique by Amaral Costa dispõe do Check-up Pré-cirúrgico, para garantir a segurança em procedimentos operatórios, sendo este dividido em duas categorias: básico (para pequenas cirurgias) e ampliado (grandes cirurgias). Em conjunto com os exames específicos para cada grupo será realizada consulta com cardiologista, que fará o risco cirúrgico. Este check-up ainda terá protocolos especiais para procedimentos como: Abdominoplastia e Lipoaspiração, Mamoplastia e Rinoplastia.

Além dos check-ups, o Unique continua oferecendo atendimento premium para realização de Ultrassonografia, Ecocardiograma fetal e infantil, Biópsias de mama, Histerossalpingografia, Histerossonossalpingografia (HyCoSy) e Histerossonografia.

O Responsável Técnico pelo Unique by Amaral Costa é o médico radiologista Carlos Amaral, neto do fundador do grupo, que divide a gestão do Amaral Costa com os Drs. Alberto e Isabella Amaral. Com esta inovação, o Amaral Costa dá um salto como um centro completo de medicina diagnóstica.

As novidades não param por aí, agora as imagens das ultrassonografias obstétricas poderão ser enviadas diretamente ao e-mail do cliente, através do V-Lab, sistema de gravação de ultrassom, que ainda permite que o exame seja acompanhada à distância em tempo real.

O Unique by Amaral Costa está localizado no 4º andar, do Bloco B, do Amaral Costa da Antônio Barreto. Agende sua visita: 98563-2872.