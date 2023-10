Altamira valoriza o cidadão com criação do maior programa de repasse de renda do interior do Pará

Altamira, no sudoeste do Pará, não é apenas o maior município do Brasil, em extensão territorial, mas também o município que mais investe em ações de amparo social no interior do estado. Desde o início da atual gestão, o município criou o "Manus", projeto que garante o primeiro emprego aos adolescentes e jovens; "Esperança", que permite atividades no contraturno escolar para crianças, além de ajudar financeiramente as famílias; "Meu Lugar", responsável por conceder assistência jurídica gratuita e o documento de propriedade a quem sempre sonhou em ter, de fato, um lugar para chamar de seu.

Entre os investimentos na área social, um tem significado especial na vida de milhares de altamirenses. Implantado no início de julho deste ano, o programa "Bênção" surgiu para ajudar a colocar comida na mesa de famílias de baixa renda. O "Bênção" já alcançou mais de 2 mil famílias, das 3 mil projetadas inicialmente. Por mês, cada pessoa cadastrada recebe R$ 200,00. Mas muitas tiveram, no primeiro recebimento, acesso a valores maiores referentes ao chamado retroativo, ou seja, à data em que o cadastro foi realizado. Na prática, isso significa que R$ 3.000.000 já foram injetados na economia local.

Programa "Bênção" visa garantir mais dignidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade social (Divulgação/Prefeitura de Altamira)

E a Prefeitura fez mais. Recentemente, ampliou para 4 mil o número de famílias que serão beneficiadas ao longo do programa, fixando, assim, estímulo econômico de R$ 800.000 (oitocentos mil reais todo mês).

A dona de casa Maria Oliveira foi contemplada na primeira etapa. Para ela, o verdadeiro significado do programa está no próprio nome. “Um programa maravilhoso, que garante almoço na minha mesa. É uma bênção mesmo”, festeja Maria.

Mãe de duas crianças, a jogadora de futebol Renata Santos é o pilar da família, e a provedora. “Não é fácil. Tem vezes que falta alimentação, fralda para as crianças, leite”, desabafa emocionada ao falar de momentos difíceis pelos quais passou, antes de ser selecionada para o "Bênção".

Mães de família de Altamira comemoram o recebimento do benefício (Divulgação/Prefeitura de Altamira)

Para muitos, R$ 200,00 podem não ser o suficiente para comprar o rancho completo, mas para mães como a Renata, ajudam de forma significativa, especialmente, na alimentação dos filhos. “Quando acabou a reunião de lançamento eles falaram ‘olha a sua conta’, eu disse ‘meu Deus, eu não acredito não’. Ajudou muito na alimentação. Realmente, esse programa é uma bênção”.

"Bênção" é o cidadão em primeiro lugar

A política cidadã se tornou a marca de Altamira desde que a atual gestão assumiu a administração do município. O "Bênção" foi idealizado pelo prefeito Claudomiro Gomes, que acompanha de perto cada etapa. Claudomiro sabe como é difícil prover alimento em uma região ainda carente de ações como a criada por ele.

Claudomiro pontua que “é preciso pensar sempre naqueles que mais precisam, que são a verdadeira razão de nós estarmos aqui. A nossa função é trabalhar para que vocês possam ter uma vida melhor. O programa ‘Bênção’ vem nessa direção”.

Gratidão é a palavra que soa como música na fala de dona Dalva Oliveira. A idosa saltou de alegria quando soube que foi aprovada para receber o benefício e viu o dinheiro na conta. “Vixe, Maria, a felicidade está radiante. Eu vou pagar umas contas e comprar comida pra mim”. O valor também vai ajudar dona Dalva a comprar medicamentos. “Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e ao prefeito”, finaliza com um largo sorriso.

Compra de alimentos é a prioridade das pessoas que recebem o auxílio do programa "Bênção" (Divulgação/Prefeitura de Altamira)

"Bênção" para além das fronteiras

Com seus 160.000 quilômetros quadrados, Altamira tem extensão territorial maior que a de países como Portugal (92.000 KM²) e Bélgica (30.000 KM²). Chegar a muitas regiões do município é desafio constante que a Prefeitura encara como missão diária.

É assim que a gestão "Mais Vida, Mais Futuro" consegue dar cobertura e levar ações importantes para distritos como Castelo de Sonhos, que faz parte de Altamira, mas está localizado a incríveis 1.000 quilômetros da sede do município. No entanto, distância é apenas um detalhe e o "Bênção" também chegou às famílias de Castelo de Sonhos e do distrito Cachoeira da Serra.

Programa feito por muitas mãos

Foi ainda no ano passado que o prefeito Claudomiro Gomes começou a desenhar o maior programa de repasse de renda do interior do Pará. A demanda requereu uma verdadeira força-tarefa, pois seria preciso mapear o município com o objetivo de identificar as famílias em maior vulnerabilidade social. A Prefeitura montou a logística e a estratégia para alcançar a população mais necessitada.

Com o processo concluído, a Prefeitura encaminhou o projeto para apreciação do Poder Legislativo e, na Câmara, com votação majoritária, aprovado pelos vereadores que entendem a necessidade de um território do tamanho de Altamira. O trâmite foi necessário para que o município pudesse garantir não uma ação passageira, mas permanente. Afinal, ajudar a saciar a fome da população, oportunizando melhoria na qualidade de vida, não é um favor, mas uma obrigação que só quem enxerga o ser humano como prioridade tem sensibilidade e trabalha para conseguir.

