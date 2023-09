DIU e laqueadura de graça: Altamira inova com campanha de planejamento familiar

Pela primeira vez na história, Altamira, no sudoeste do Pará, pode contar com um programa que auxilia mulheres na tomada de decisões sobre planejamento familiar. Levantamento recente da prefeitura revela que no primeiro semestre de 2023, o Hospital Geral de Altamira (HGA) registrou 1.044 (mil e quarenta e quatro) partos. Em muitos casos, o bebê chega fora do momento planejado pela mulher, ou quando a mãe já gerou vários filhos e está pensando em não ter mais crianças. Sensível a essa demanda, o município passou a oferecer opções de contracepção e planejamento familiar de forma gratuita na rede de Saúde. A ação é promovida pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

O projeto, lançado agora em setembro, foca inicialmente na inserção de DIU (dispositivos intrauterinos) e em cirurgia de laqueadura. A médica ginecologista obstetra, Jackley Serodio, explica como funciona o procedimento. "O DIU é algo que vinha sendo muito esperado. Começamos com 16 pacientes e, ao longo do mês, temos programação para muitas outras”, detalha a médica. Outras 16 mulheres optaram pela laqueadura, no mesmo período.

Programa busca oferecer opções de contracepção e planejamento familiar de forma gratuita na rede de Saúde (Ascom/ Prefeitura de Altamira)

A dona de casa Aline Peres Oliveira encontrou na iniciativa da Prefeitura uma oportunidade valiosa para realizar seus planos de vida. "Meu planejamento familiar envolvia apenas dois filhos, e eu já tenho um casal. Portanto, a escolha era entre a laqueadura e o DIU. Achei a iniciativa da Prefeitura muito boa, e como mulher, me sinto valorizada”, declara.

Enaily Lopes de Souza, 19 anos, e Thielk Lopes, 36, vivem realidades familiares diferentes, mas compartilham a alegria em relação às opções de contracepção oferecidas pela Prefeitura de Altamira, como parte do Sistema Único de Saúde (SUS). Enaily comenta: "Eu sou casada, tenho 19 anos, e a decisão partiu de mim e do meu marido porque eu já tenho um filho. Ter acesso a isso pelo SUS é muito gratificante, pois no particular é muito caro. Estou muito feliz", comemora a jovem.

Já Thielky destaca a importância de tomar decisões sobre o planejamento familiar. "Eu tenho 36 anos, quatro filhos e preciso tomar uma decisão sobre o meu futuro, não é? Nós, mulheres, estávamos esperando por isso, e eu encorajo outras mulheres que desejam usar o DIU ou fazer a laqueadura a participar do projeto".

Mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima, em Altamira, para uma consulta com o médico (Ascom/ Prefeitura de Altamira)

Para ser elegível ao procedimento com DIU, a paciente precisa ser maior de idade, ter vida sexual ativa e apresentar exames ginecológicos recentes. O DIU, um dispositivo intrauterino pequeno e flexível, é inserido pelo médico na cavidade uterina e oferece uma opção de contracepção de longo prazo e reversível. Ao optar pelo método a mulher deve realizar acompanhamento ginecológico a cada seis meses, para garantir proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

Laqueadura

Também oferecida em mutirão no programa inédito da Prefeitura de Altamira, a laqueadura é um método contraceptivo que interrompe a comunicação entre o ovário e o útero. Também chamada de ‘ligadura de trompas’, impede a fecundação e, consequentemente, uma gravidez indesejada.

Mais do que não querer ter outros filhos, os serviços oferecidos de forma gratuita pela administração municipal refletem o respeito às decisões que devem ser tomadas pela mulher, cada dia mais empoderada de si mesmo. É o que avalia a médica Jackley Serodio.

"Hoje, as mulheres estão crescendo, produzindo e desempenhando seus papéis na sociedade. Elas têm o direito de escolher quando desejam engravidar. Isso permite o planejamento familiar e tem um impacto significativo na vida das mulheres” - Jackey Serodio, médica ginecologista

Willha Maria Borges, diretora do Hospital Geral de Altamira (HGA), destaca o compromisso da Prefeitura de Altamira em atender ao pedido de mulheres que, com o passar dos anos, estão mais conscientes sobre o protagonismo que exercem. Para quem deseja saber mais sobre o programa, a diretora do HGA explica os caminhos.

"Temos um fluxograma para a laqueadura, onde as mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para uma consulta com o médico. Estamos comprometidos em capacitar as mulheres a tomar decisões informadas sobre seu planejamento familiar".

Angélica Oliveira possui três filhos e optou pela laqueadura para manter seu planejamento familiar (Ascom/ Prefeitura de Altamira)

Foi o que fez a Angélica Oliveira. Mãe de três filhos, casada e sem planos de aumentar o número de herdeiros, a dona de casa correu para o postinho de saúde assim que ficou sabendo que poderia fazer a laqueadura de graça e sem demora. “Foram dois meses, depois da Regulação [setor responsável pela marcação de procedimentos]. Fiz exames, fiz tudo e fui chamada. Estou aqui, confiante de que tudo vai dar certo”, contou Angélica, horas antes da cirurgia que foi um sucesso.

Quer saber mais sobre o programa da Prefeitura de Altamira? Acesse agora mesmo www.altamira.pa.gov.br