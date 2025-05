20 anos de direito na Fibra: seminário discute o futuro jurídico do Pará e a COP 30

No último fim de semana, nos dias 9 e 10 de maio, o curso de direito do Centro Universitário Fibra realizou o seminário em celebração aos seus 20 anos de existência e excelência. Com o tema “Os avanços das Instituições do Estado do Pará de 2005 a 2025 e Perspectivas para a COP 30”, o seminário reuniu autoridades jurídicas, que ministraram palestras e rodas de conversa aos mais de 400 participantes. O evento também homenageou os palestrantes e os professores de direito com as medalhas alusivas aos 20 anos do curso.

De acordo José Messias Gomes de Melo, coordenador do curso de direito da Fibra, ao longo de duas décadas, o curso de direito tem desempenhado um papel crucial na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e para a sociedade.

Programação trouxe temas sobre o jurídico no contexto amazônico

“Com um corpo docente atuante em todas as áreas das atividades jurídicas e uma matriz curricular atualizada, o curso se destaca pela excelência acadêmica e pelo compromisso com a formação, o que resulta no destaque dos nossos alunos e egressos. Cabe destacar como diferencial o fato de que a Fibra é a única Instituição de Ensino Superior (IES) que entrega gratuitamente a cada acadêmico de direito quatro livros atualizados por semestre, do 2º ao 10º período”, destaca o coordenador.

Seminário contou com a presença de diversas autoridades do setor jurídico

Quanto ao seminário, foram abordados temas de grande relevância para o cenário jurídico atual, tais como COP 30 e as Instituições Jurídicas - Desafios e Perspectivas para o Futuro do Direito Ambiental na Região Amazônica; O Papel das Instituições Jurídicas - A atuação da OAB, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral e da Defensoria Pública na defesa da sociedade e na promoção da justiça; Avanços e Desafios do Judiciário - A evolução do sistema judiciário do Pará nos últimos 20 anos e as perspectivas para o futuro; Inovações tecnológicas no Direito - O Impacto da Tecnologia no Exercício da Advocacia e na Administração da Justiça; Créditos de carbono - Aspectos Jurídicos e Práticos da Compra e Venda de Créditos de Carbono na Amazônia; O Combate ao Crime Organizado - O papel do Ministério Público Federal no Enfrentamento da Criminalidade; Justiça Climática - A Defesa dos Direitos das Pessoas em situação de Vulnerabilidade diante das Mudanças Climáticas.

Seminário reuniu mais de 400 participantes, no auditório e no hall da Fibra

O seminário foi aberto a todos os estudantes de direito, profissionais da área jurídica, membros da sociedade civil e demais interessados nos temas abordados.

Seminário reuniu autoridades jurídicas, que ministraram palestras e rodas de conversa aos mais de 400 participantes

“Este seminário é uma iniciativa de grande importância para a comunidade jurídica do Pará. O debate sobre os avanços e desafios do direito na nossa região, bem como as perspectivas para a COP 30, é fundamental para a construção de um futuro mais justo e sustentável para Belém e para o Pará”, finaliza José Messias Gomes de Melo.