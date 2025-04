Zverev ganha em Munique após sequência ruim e perda da vice-liderança do ranking

Eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo e amargando sequência de eliminações precoces, o alemão Alexander Zverev largou com boa vitória na busca do tricampeonato do Torneio de Munique, nesta segunda-feira, eliminando o perigoso francês Alexandre Muller.

No dia em que viu o espanhol Carlos Alcaraz o ultrapassá-lo na segunda colocação do ranking da ATP, Sasha entrou em quadra tentando provar que os tropeços fazem parte do passado e garantiu o triunfo diante da sua torcida com 6/4 e 6/1, apagando a recente derrota diante de Matteo Berrettini em Montecarlo na semana passada.

"Especialmente depois da derrota em Montecarlo e algumas derrotas em geral nos últimos meses, era importante entrar em quadra e ter uma performance como essa", celebrou Zverev. "Obviamente, quero voltar ao meu melhor tênis e me sair muito bem nos próximos torneios. Estou feliz com a minha vitória na primeira rodada e espero poder jogar melhor nas próximas partidas também e continuar aprimorando minha forma."

Atual bicampeão em Munique, Zverev busca se igualar a Philipp Kohlschreiber como recordista de três títulos no torneio. Seu próximo compromisso, pela segunda rodada, será com seu compatriota Daniel Altmaier, que derrotou Tseng Chun-Hsin por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

RUBLEV LARGA BEM EM BARCELONA Outro tenista que busca apagar tropeços recentes, Andrey Rublev também teve uma segunda-feira vitoriosa. O russo, cabeça 4, largou com 2 a 0, fáceis parciais de 6/1 e 6/3, sobre o holandês Jesper De Jong no Torneio de Barcelona.

Com grandes tenistas, a competição espanhola ainda registrou vitórias de Holger Rune (o dinamarquês, sexto favorito, fez 7/5 e 6/4 sobre o espanhol Albert Ramos-Vinola), enquanto o norte-americano Sebastian Korda passou pelo italiano Matteo Arnaldi com 3/6, 6/3 e 6/2.

Nesta terça-feira é a vez de ver em ação o espanhol Carlos Alcaraz, principal favorito, o grego o norueguês Casper Ruud (cabeça 2), o grego Stefanos Tsitsipas (e) e o australiano Alex de Minaur (5).