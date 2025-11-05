Vucevic faz cesta de três no fim e Bulls arrancam vitória de virada sobre os Sixers na NBA

Em um duelo de tirar o fôlego no confronto entre as duas melhores campanhas da Conferência Leste, uma cesta de três pontos no fim de Vucevic sacramentou a vitória de 113 a 111 do Chicago Bulls sobre o Philadelphia 76ers na noite desta terça-feira, no United Center, em jogo válido pela temporada regular da NBA.

A bola tripla, convertida a três segundos do encerramento, deu aos Bulls a única vantagem no marcador, confirmando uma virada sensacional após a equipe descontar uma diferença de 24 pontos.

Mas se Vucevic foi o herói do jogo, o armador Josh Giddey também teve o que comemorar. Com 29 pontos, 15 rebotes e 12 assistências, ele fez um "triple-double" e comandou a reação do time da casa.

O resultado colocou o Chicago Bulls na liderança do lado Leste com seis triunfos em sete rodadas. Os Sixers, que realizaram uma grande partida, vêm na cola dos anfitriões com cinco vitórias até aqui.

Apesar do revés, os visitantes tiveram o cestinha do confronto. Tyrese Maxey fez 39 pontos e converteu seis cestas de três para o conjunto da Filadélfia. A sua atuação, no entanto, não impediu a virada dos donos da casa. Os Sixers erraram seus últimos 11 arremessos e marcaram apenas 36 pontos no segundo tempo da partida.

OKLAHOMA CITY THUNDER CHEGA A OITO VITÓRIAS SEGUIDAS Com um começo de temporada espetacular, o Oklahoma City Thunder acumulou mais uma vitória ao derrotar o Los Angeles Clippers pelo placar de 126 a 107, em partida realizada no Intuit Dome.

O aproveitamento de 100% em oito rodadas estabeleceu um novo recorde da franquia para a maior sequência invicta em um início de temporada na NBA.

Shai Gildeous-Alexander foi o cestinha do confronto e coroou sua atuação ao anotar 30 pontos e ainda contribuir com 12 assistências. Isaiah Joe também teve uma bela performance e adicionou mais 22 para sua equipe.

James Harden foi o maior pontuador dos Clippers na partida (25). A equipe sentiu os desfalques de Kawhi Leonard (tornozelo) e Bradley Beal (joelho) e não conseguiu fazer frente ao rival mesmo jogando em casa.

Na classificação, o Thunder lidera com folga no lado Oeste após esse início sem tropeços. Já os Clippers, que venceram três jogos em sete rodadas, figuram na 10ª posição da mesma conferência.

CURRY COMANDA VITÓRIA DOS WARRIORS A rodada contou com um total de seis partidas. Em outro confronto, o armador Stephen Curry liderou a vitória do Golden State Warriors sobre o Phoenix Suns pelo placar de 118 a 107 no Chase Center.

Curry foi o responsável por comandar a intensidade da equipe no embate, converteu cinco cestas triplas e anotou um total de 28 pontos. Pelo lado dos Suns, o armador Devin Booker terminou como cestinha (38).

Com o resultado positivo na partida realizada em São Francisco, os Warriors figuram em sexto lugar no Oeste, enquanto os Suns aparecem apenas no 12º posto da mesma conferência.

Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira

Toronto Raptors 128 x 100 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 127 x 112 Orlando Magic Chicago Bulls 113 x 111 Philadelphia 76ers New Orleans Pelicans 116 x 112 Charlotte Hornets Golden State Warriors 118 x 107 Phoenix Suns Los Angeles Clippers 107 x 126 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas desta quarta-feira Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers Detroit Pistons x Utah Jazz Indiana Pacers x Brooklyn Nets Boston Celtics x Washington Wizards New York Knicks x Minnesota Timberwolves Memphis x Grizzlies x Houston Rockets Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans Denver Nuggets x Miami Heat Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder Sacramento kings x Golden State Warriors