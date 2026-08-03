Vozinha põe fim à novela e chega ao Chile para defender o Colo-Colo: 'Feliz por ter chegado' O jogador vai assinar contrato por seis meses com opção de renovação por mais um ano Estadão Conteúdo 03.08.26 10h52 A novela envolvendo a chegada do goleiro Vozinha ao Chile, para defender o Colo-Colo, teve um final feliz na noite deste domingo. Destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, o veterano jogador de 40 anos desembarcou no Chile e foi recebido por uma multidão no aeroporto de Santiago. Anunciado como reforço pela equipe chilena no último dia 24, a negociação esteve sob o risco de não ser concretizada. Alvo do interesse do Berkane, do Marrocos, ele chegou a conversar com os dirigentes marroquinos, mas optou por manter o acordo com o Colo-Colo. Nas redes sociais, o clube registrou a chegada do goleiro ao aeroporto em meio à euforia dos torcedores que lotaram o saguão e fizeram muita festa. Trajando um abrigo verde, ele concedeu entrevista e depois deixou o local de carro. "Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos torcedores a paciência que tiveram para me esperar. A ansiedade é grande para fazer a minha estreia", afirmou o goleiro que deixou o Mundial de seleções, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, como um dos destaques. Ele vai passar por exames médicos na manhã desta segunda-feira. A sua apresentação oficial está programada para acontecer na terça-feira, no estádio Monumental. No campeonato local, o Colo-Colo lidera a classificação de forma isolada com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Universidad de Chile. O jogador vai assinar contrato por seis meses com opção de renovação por mais um ano. No Chile, ele não vai poder usar o nome Vozinha na camisa por conta do regulamento. De acordo com a legislação do Campeonato Chileno, os apelidos são vetados. Assim, o goleiro, que se chama Josimar Évora Dias, terá de usar de seus nomes para estampar as costas do uniforme do Colo-Colo durante a sua passagem pelo futebol sul-americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vozinha Chile Colo-Colo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cabeça erguida, acima de tudo 06.08.26 15h15 FUTEBOL Zagueiro que estava na Série D é contratado pelo Paysandu; saiba mais Lucas Rodrigues, de 24 anos, chega por empréstimo do América-RN 06.08.26 13h34 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Futebol Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu 06.08.26 21h20