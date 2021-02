Treinador do Remo elogia Manaus mas confia: 'Vamos evoluir'

O empate diante do Manaus, em jogo válido pela Copa Verde, foi avaliado pelo treinador Paulo Bonamigo, do Remo, com um tom de satisfação.

Ele fez questão de pontuar dados positivos na sua primeira partida após se recuperar de covid-19. "Resultado foi bom, principalmente, por saber que o adversário está muito construído", disse, analisando um rival que recentemente disputou a Série C.



Análise

A leitura tática da partida, na visão de Bonamigo, foi alterada após a expulsão do zagueiro Spice, do Manaus. "Evidente que o adversário ficou jogando por uma bola. Fisicamente, tivemos uma entrega boa", colocou.



Confiança

Bonamigo acredita que o Remo evoluirá na competição. "Vai evoluir na questão técnica e tática. Vamos equilibrar para tornar bem homogêneo", disse.



Sequência

O empate mantém boas chances do Leão atingir a segunda final de campeonato seguida. "Vamos em Belém tentar decidir diante desse forte time do Manaus", avaliou Bonamigo. O detalhe é que o time azulino obteve o vice-campeonato da Série C.



A melhorar

Um dado que impressionou foi o fato da comissão técnica ter feito apenas uma alteração durante a partida. A explicação foi simples. "A rapaziada que está no banco ainda estamos conhecendo", ponderou o comandante remista.