Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho Estadão Conteúdo 26.09.25 13h52 A sexta-feira foi de cobranças no Corinthians. Depois de irem ao Parque São Jorge ao longo da semana cobrar o presidente Osmar Stábile - estaria recebendo ajuda de Andrés Sanchez em negociação com a Caixa pelo pagamento da Neo Química Arena -, foi a vez de as principais organizadas se reunirem com o elenco no CT Joaquim Grava em pressão por melhores resultados. Cerca de 15 líderes de Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 foram autorizados a entrar no CT após o treino desta sexta-feira para conversar com os jogadores. A torcida anda indignada com os altos e baixos no Brasileirão, onde o time não consegue emplacar duas vitórias seguidas para se afastar do rebaixamento. Os próprios torcedores fizeram questão de divulgar o ato de cobrança após indignação com a apresentação ruim na derrota para o lanterna Sport, na rodada passada, por 1 a 0 na Ilha do Retiro. A bronca é pela falta de raça apresentada em algumas partidas que deixam o clube sob risco de queda. Neste domingo, às 20h30, na Noé Química Arena, o Corinthians recebe o líder Flamengo, que briga pelo título com o Palmeiras e, mesmo assim, os corintianos cobram um resultado positivo, independentemente de ajuda ao arquirrival. Seguranças do clube acompanharam os torcedores até o encontro com os jogadores. Pelo Brasileirão do ano passado, o Corinthians ganhou do Flamengo em casa, por 2 a 1, gols de Romero e Talles Magno. Além de cobrar um melhor rendimento, os corintianos ainda estão revoltados com a surra por 4a 0 no primeiro turno, no Maracanã.