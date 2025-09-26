Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho

Estadão Conteúdo

A sexta-feira foi de cobranças no Corinthians. Depois de irem ao Parque São Jorge ao longo da semana cobrar o presidente Osmar Stábile - estaria recebendo ajuda de Andrés Sanchez em negociação com a Caixa pelo pagamento da Neo Química Arena -, foi a vez de as principais organizadas se reunirem com o elenco no CT Joaquim Grava em pressão por melhores resultados.

Cerca de 15 líderes de Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 foram autorizados a entrar no CT após o treino desta sexta-feira para conversar com os jogadores. A torcida anda indignada com os altos e baixos no Brasileirão, onde o time não consegue emplacar duas vitórias seguidas para se afastar do rebaixamento.

Os próprios torcedores fizeram questão de divulgar o ato de cobrança após indignação com a apresentação ruim na derrota para o lanterna Sport, na rodada passada, por 1 a 0 na Ilha do Retiro. A bronca é pela falta de raça apresentada em algumas partidas que deixam o clube sob risco de queda.

Neste domingo, às 20h30, na Noé Química Arena, o Corinthians recebe o líder Flamengo, que briga pelo título com o Palmeiras e, mesmo assim, os corintianos cobram um resultado positivo, independentemente de ajuda ao arquirrival.

Seguranças do clube acompanharam os torcedores até o encontro com os jogadores. Pelo Brasileirão do ano passado, o Corinthians ganhou do Flamengo em casa, por 2 a 1, gols de Romero e Talles Magno. Além de cobrar um melhor rendimento, os corintianos ainda estão revoltados com a surra por 4a 0 no primeiro turno, no Maracanã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Corinthians

torcidas organizadas

cobrança
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

Futebol

Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B

Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna.

26.09.25 12h13

Futebol

Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela

26.09.25 12h10

Carlos Ferreira

Em Criciúma, duas marcas à prova

26.09.25 10h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano

Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta

26.09.25 9h18

Futebol

Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela

26.09.25 12h10

FUTEBOL

Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber

Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos

26.09.25 8h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda