Torcedor morre enquanto assistia a jogo que rebaixou seu time do coração

O jogo do Bahia contra o Fortaleza, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira (9), rebaixou o time baiano e trouxe mais dor a uma família. Um torcedor teve um ataque cardíaco enquanto assistia à partida e não resistiu. As informações são do portal JC.

A filha do homem, Ludimila Cunha, relatou, em seu perfil no Twitter, que o pai não aguentou a emoção durante o jogo, que terminou em 2 a 1 para o time cearense, e sofreu um infarto. Ailton Mangueira da Cunha chegou a ser levado a um hospital de Salvador (BA), mas não resistiu.

"Ainda sem chão, a ficha não cai... Meu pai teve um infarto assistindo o jogo, parece que abriram um buraco no meu coração, dói tanto", escreveu Ludimila. A jovem contou, ainda, que ele não apresentava nenhum sinal de alterações de saúde no dia do jogo.

Ludimila desabafou dizendo que foi do pai que ela herdou o amor pelo time de Salvador. Antes da partida, a torcedora escreveu na rede social: "Meu Deus, teste pra cardíaco".