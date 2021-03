Torcedor faz doação via PIX para cornetar presidente de clube e comprovante de depósito viraliza

Um torcedor viralizou ao ter o comprovante de depósito de uma doação para o Potiguar, do Rio Grande do Norte, onde ele aproveitava a aba para deixar comentários para mandar um recado nada amistoso para o presidente da equipe, Benjamim Machado.

- Fora Benjamin, o Potiguar não precisa de você - diz o comprovante de transferência no valor de um centavo.

O Potiguar acumula duas derrotas nas duas primeiras rodadas do estadual do Rio Grande do Norte. O segundo revés, inclusive, causou a queda do treinador da equipe, Luis Miguel, que pediu para sair.

As doações via PIX estão sendo incentivadas no campeonato potiguar como forma de ingresso solidário. Segundo o 'GE', no caso do Potiguar, o presidente Benjamin Machado já havia informado que o valor seria destinado para a empresa de ônibus que faz o transporte da equipe para os jogos.

Depósito que viralizou nas redes (Foto: Reprodução/Twitter)