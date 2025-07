Sosa exalta chegada ao Palmeiras em apresentação: 'Passo muito grande para a minha carreira'

O Palmeiras apresentou, nesta segunda-feira, o atacante paraguaio Ramón Sosa. Aos 25 anos, o jogador recebeu a camisa 19 das mãos da presidente Leila Pereira e foi apresentado à imprensa na Academia de Futebol. Com passagens recentes pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e destaque no Talleres, da Argentina, Sosa reforça o elenco alviverde para a sequência da temporada, que retoma nesta quarta-feira com o duelo diante do Mirassol, pelo Brasileirão.

Durante a apresentação, o atacante destacou a importância do novo desafio. "Acredito que esse é um passo muito grande para a minha carreira. Não vejo como um retrocesso. O Palmeiras está em altíssimo nível e busca grandes coisas. Jogaram de igual para igual com o Chelsea no Mundial de Clubes, isso significa muito. Vou crescer como pessoa e jogador aqui", afirmou. Ele também citou o apoio do compatriota Gustavo Gómez e do argentino Flaco López na adaptação. "Desde que cheguei, me senti muito querido. Vamos lutar todos juntos."

Sosa revelou que já acompanhava o clube antes mesmo das tratativas avançarem e reforçou o orgulho em vestir a camisa do time. "Eu sempre conheci, sempre acompanhei o Palmeiras. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte desta equipe. É um clube que disputa tudo, tem três, quatro campeonatos por ano, então a exigência é muito grande", avaliou. Ele também afirmou estar fisicamente pronto para jogar: "Cheguei bem aqui. Me preparei porque sei o que representa o Palmeiras."

Dentro de campo, o novo reforço revelou versatilidade. Segundo o próprio Sosa, ele atuou como ponta esquerda no Nottingham Forest, mas também se sente confortável jogando pela direita, como faz com frequência na seleção paraguaia. "Posso jogar dos dois lados, sem problema nenhum. Isso vai depender do treinador", disse, sem fazer exigências sobre posicionamento.

A presidente Leila Pereira também discursou durante a cerimônia de apresentação. "É uma alegria muito grande para o Palmeiras ter conseguido trazê-lo. É um jovem atacante extremamente qualificado e que vai ajudar - e muito - nosso elenco já tão competitivo. Conte com o Palmeiras para o que precisar", afirmou a dirigente, ao lado de Sosa.

Ramón Sosa chega ao time alviverde com contrato válido até o fim de 2028. Ele tem passagens por River Plate e Olimpia, do Paraguai, Gimnasia e Talleres, da Argentina, antes de se transferir para o futebol inglês. No Nottingham Forest, disputou 23 partidas e marcou três gols.

O atacante deve estar à disposição de Abel Ferreira para esta quarta-feira, às 19h, diante do Mirassol, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o quinto colocado, com 22 pontos, cinco atrás do líder Flamengo.