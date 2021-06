Seleção Brasileira desembarca no Rio de Janeiro; preparação para duelo com Peru será na Granja Comary

A atenção da Seleção Brasileira está totalmente voltada para a Copa América. No dia seguinte à equipe canarinha golear a Venezuela por 3 a 0, no Mané Garrincha, a delegação desembarcou na tarde desta segunda-feira no Rio de Janeiro, cidade no qual acontecerá o confronto com o Peru, no Grupo B do torneio.

Segundo a programação prevista pela CBF, logo após chegar à Cidade Maravilhosa, o grupo se deslocará para Teresópolis. A preparação dos comandados de Tite para o duelo com os peruanos (marcado para esta quinta-feira, às 21h, no Nilton Santos) acontecerá na Granja Comary. O estádio também será palco do duelo com a Colômbia, no dia 23 (uma quarta-feira), previsto para as 21h.

AINDA EM BRASÍLIA...

Gabigol foi um dos atletas que estiveram em campo na atividade desta segunfa-feira (Reprodução / CBF TV)

O dia da Seleção Brasileira não teve movimentação só em solo fluminense. Mais cedo, reservas e atletas que entraram no decorrer da goleada por 3 a 0 sobre a Venezuela fizeram inicialmente atividades físicas. Em seguida, sob o olhar de Tite e de sua comissão técnica, houve um treino tático em campo reduzido no Estádio Defelê.

Os titulares da partida de estreia da equipe canarinha na Copa América fizeram uma atividade regenerativa.