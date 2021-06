São Paulo leva susto, mas atropela o 4 de Julho e avança na Copa do Brasil

O São Paulo flertou, mas espantou a zebra e avançou na Copa do Brasil, ao golear o 4 de Julho-PI por 9 a 1, no Morumbi. Dudu Beberibe, com 30 segundos, abriu o marcador para os piauienses, mas Luciano, duas vezes, Pablo, três vezes, Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala, contra, marcaram para o Tricolor, que passa às oitavas de final da Copa do Brasil.

GALERIAChelsea pode pagar mais de 1 bilhão por astro, Sevilla sonda goleiro do Santos, os sonhos do Barcelona… O Dia do Mercado​Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui

4 DE JULHO ABRE O PLACAR COM 30 SEGUNDOS DE JOGOA partida iniciou com gol relâmpago do time piauiense. Aos 30 segundos, Reinaldo errou passe e armou o contra-ataque do 4 de Julho. Rômulo tocou para Esquerdinha na direita, que deu um belo toque de calcanhar para Hiltinho. Dudu Beberibe recebeu, dominou, invadiu a área e bateu na saída de Volpi.

O São Paulo demonstrava nervosismo, e o 4 de Julho aproveitou, quase marcando o segundo. Edy dividiu na sobra do escanteio, na intermediária do ataque e mandou uma bomba em direção ao gol do Volpi. A bola passou ao lado da trave.

SÃO PAULO CRESCE, EMPATA E VIRA Os minutos seguiram e o São Paulo tentava chegar mais ao ataque. Com o volume de jogo, conseguiu o empate aos 16. Reinaldo bateu escanteio e Luciano apareceu na segunda trave para cabecear pro fundo da rede.

O empate deu uma animada na equipe do Tricolor, que virou a partida cinco minutos depois. Nestor recebeu na intermediária do ataque e lançou Luciano. O atacante ajeitou para trás, e Pablo chegou sem marcação para marcar e colocar o São Paulo na frente do marcador.

SARA MARCA DE CABEÇA E AMPLIA PARA O TRICOLORA equipe do São Paulo parecia outra do começo do jogo. Dominava o confronto e ampliou o marcador com 30 minutos. Rigoni recebeu a bola na direita, passou pelo marcador e cruzou na área. Gabriel Sara chegou cabeceando firme, a bola ainda bateu no travessão e entrou, marcando o tento que classificava o Tricolor.

O São Paulo poderia ter marcado o quarto com Pablo, mas a bandeirinha marcou impedimento de Eder no começo da jogada. O Tricolor teve mais um gol anulado com 38 minutos. Eder recebeu e cruzou para Pablo marcar. Prém, novamente o camisa 23 estava impedido.

4 DE JULHO ACERTA O TRAVESSÃO NO FIM DO PRIMEIRO TEMPOAntes do final da primeira etapa, o time piauiense chegou com perigo aos 41 minutos. Esquerdinha bateu falta forte, a bola desviou em Miranda e acertou o travessão de Volpi. Ainda antes do intervalo, Pablo perdeu uma chance na área.

SEGUNDO TEMPO INICIA COM 4 DE JULHO ASSUSTANDONa volta após o intervalo, a equipe piauiense foi ao ataque e quase marcou no primeiro minuto. Edy recebeu na direita e cruzou com perigo na área. A bola foi desviada na primeira trave, e Dudu Beberibe cabeceou de peixeinho para fora. O Colorado ficou pedindo pênalti de Igor Vinicius, mas o juiz mandou seguir.

TIAGO VOLPI FAZ LINDA DEFESA E SALVA O SÃO PAULO​O jogo passava e o São Paulo não conseguia chegar com perigo ao gol de Jailson. Sendo assim, o 4 de Julho-PI assustou novamente, aos sete minutos. Pica-Pau recebeu a bola na esquerda, ajeitou na direita e mandou um chutaço no ângulo de Volpi, que se esticou todo para espalmar.

PABLO, RIGONI E BRUNO ALVES AMPLIAM O MARCADORO São Paulo chegou ao ataque pela primeira vez no segundo tempo aos dez minutos. Gabriel Sara recebeu em profundidade pela esquerda e cruzou para Pablo na pequena área. O atacante dominou livre, girou e bateu para marcar.

Aos 17, mais um gol do São Paulo. Vitor Recife perdeu a bola para Rigoni, que bateu, a bola desviou em Chico Bala e encobriu o goleiro Jaílson. Não demorou muito para o sexto gol. Três minutos depois, Reinaldo bateu escanteio e Bruno Alves cabeceou para marcar.

CHICO BALA FAZ CONTRA E PABLO MARCA O HAT-TRICKO São Paulo jogava em ritmo de treino e ampliou aos 28 minutos. Igor Gomes fez o cruzamento da esquerda buscando Igor Vinícius na segunda trave, e Chico Bala apareceu no meio do caminho para tentar afastar, mas acabou encobrindo seu goleiro.

O oitavo gol saiu aos 37 minutos. Rojas tocou para Wellington na linha de fundo, e o lateral cruzou rasteiro para Pablo. O atacante dominou na pequena área, deu uma cavadinha e acertou a trave. No rebote, o atacante marcou.

LUCIANO FECHA O PLACAR Aos 44 minutos, o camisa 11 fechou o marcador. Shaylon bateu de fora da área, Jaílson espalmou para frente. Pablo dominou e tocou para Luciano, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Fim de jogo no Morumbi.

SÃO PAULO 9 X 1 4 DE JULHO-PILocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 08 de junho de 2021 (terça-feira), às 19h (de Brasília)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)VAR: Não temGols: Dudu Beberibe (01'/1ºT) (0-1), Luciano (16'/1ºT) (1-1), Pablo (21'/1ºT) (2-1), Gabriel Sara (30'/1ºT) (3-1), Pablo (10'/2ºT) (4-1), Rigoni (17'/2ºT) (5-1), Bruno Alves (20'2ºT) (6-1), Chico Bala (contra) (29'2ºT) (7-1), Pablo (37'2ºT) (8-1), Luciano (44'/2ºT) (9-1)Cartões amarelos: Bruno Alves, Rodrigo Nestor (São Paulo)Cartões vermelhos:

SÃO PAULOVolpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Rigoni (Igor Gomes, aos 23'/2ºT), Nestor (Shaylon, aos 23'/2ºT), Gabriel Sara (Rojas, aos 23'/2ºT) e Reinaldo (Welington, aos 29'/2ºT); Luciano, Eder (Igor Vinicius, Intervalo) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

4 DE JULHO-PIJaílson; Edy (André, aos 34'/2ºT), Gilmar Bahia, Marcelo e Chico Bala; Rômulo (Caio César, aos 34'/2ºT), Vitor Recife (Cinelton, aos 23'/2ºT), Rômulo e Hiltinho; Ítalo Pica-Pau, Dudu Beberibe (Etinho, aos 23'/2ºT) e Esquerdinha (Lucas Pederzoli, aos 28'/2ºT). Técnico: Fernando Tonet.