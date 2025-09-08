Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo avalia contratação de Aboubakar após impasse por Marcos Leonardo

Estadão Conteúdo

Após não conseguir avançar na negociação por Marcos Leonardo, o São Paulo voltou a analisar alternativas para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes em estudo está o atacante camaronês Vincent Aboubakar, que está livre no mercado e, portanto, apto a ser contratado e registrado no Brasil, segundo informações apuradas pela ESPN.

A diretoria tricolor já realizou contato inicial para sondar as condições do jogador e chegou a conversar diretamente com Aboubakar por vídeo. O objetivo foi entender o interesse do atacante em se transferir para o futebol brasileiro e avaliar as possibilidades de um acordo que seja viável para ambas as partes.

Atualmente, a principal dificuldade envolve questões financeiras. Os valores pretendidos por Aboubakar ainda estão acima do teto estabelecido pelo clube paulista, e por isso nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento. As conversas, no entanto, seguem abertas, com a expectativa de ajustes que possam viabilizar a contratação.

O interesse do atacante em jogar no Brasil é um ponto positivo para o São Paulo, mesmo diante de sondagens mais vantajosas de clubes da Turquia e do Irã. A disposição de Aboubakar em priorizar a Série A reforça o potencial alinhamento entre atleta e clube, caso as condições financeiras sejam ajustadas.

Aboubakar possui trajetória consolidada no futebol europeu e internacional. Atuou pelo Valenciennes e Lorient, na França, e teve passagem destacada pelo Porto, em Portugal. No futebol turco, defendeu o Besiktas em três ocasiões e também atuou pelo Hatayspor. Além disso, passou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, e ganhou visibilidade na Copa do Mundo de 2022, ao marcar o gol da vitória de Camarões sobre o Brasil.

Com a janela de transferências encerrada para atletas com contrato, o São Paulo precisa agora avaliar com atenção qualquer possibilidade de reforço livre de vínculo. A contratação de um atacante experiente como Aboubakar surge como uma alternativa estratégica para aumentar o poder ofensivo do time comando por Hernán Crespo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Vincent Aboubakar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano

As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos

08.09.25 19h26

Futebol

Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B

Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona

08.09.25 17h00

Futebol

Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

08.09.25 12h16

Futebol

VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras

Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro

08.09.25 11h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vai voltar?

Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9)

08.09.25 10h05

Futebol

Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos

08.09.25 10h18

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

08.09.25 7h00

Futebol

Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE

Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano

08.09.25 11h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda