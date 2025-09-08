São Paulo avalia contratação de Aboubakar após impasse por Marcos Leonardo Estadão Conteúdo 08.09.25 19h33 Após não conseguir avançar na negociação por Marcos Leonardo, o São Paulo voltou a analisar alternativas para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes em estudo está o atacante camaronês Vincent Aboubakar, que está livre no mercado e, portanto, apto a ser contratado e registrado no Brasil, segundo informações apuradas pela ESPN. A diretoria tricolor já realizou contato inicial para sondar as condições do jogador e chegou a conversar diretamente com Aboubakar por vídeo. O objetivo foi entender o interesse do atacante em se transferir para o futebol brasileiro e avaliar as possibilidades de um acordo que seja viável para ambas as partes. Atualmente, a principal dificuldade envolve questões financeiras. Os valores pretendidos por Aboubakar ainda estão acima do teto estabelecido pelo clube paulista, e por isso nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento. As conversas, no entanto, seguem abertas, com a expectativa de ajustes que possam viabilizar a contratação. O interesse do atacante em jogar no Brasil é um ponto positivo para o São Paulo, mesmo diante de sondagens mais vantajosas de clubes da Turquia e do Irã. A disposição de Aboubakar em priorizar a Série A reforça o potencial alinhamento entre atleta e clube, caso as condições financeiras sejam ajustadas. Aboubakar possui trajetória consolidada no futebol europeu e internacional. Atuou pelo Valenciennes e Lorient, na França, e teve passagem destacada pelo Porto, em Portugal. No futebol turco, defendeu o Besiktas em três ocasiões e também atuou pelo Hatayspor. Além disso, passou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, e ganhou visibilidade na Copa do Mundo de 2022, ao marcar o gol da vitória de Camarões sobre o Brasil. Com a janela de transferências encerrada para atletas com contrato, o São Paulo precisa agora avaliar com atenção qualquer possibilidade de reforço livre de vínculo. A contratação de um atacante experiente como Aboubakar surge como uma alternativa estratégica para aumentar o poder ofensivo do time comando por Hernán Crespo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Vincent Aboubakar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22