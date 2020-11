Rizek diz que Jesus e Flamengo era o casamento perfeito: 'Eram todos felizes, um lar de amor'

Jorge Jesus deixou o Flamengo e retornou para o Benfica, mas nenhuma das partes superou ainda a superação. Enquanto o Rubro-Negro ainda vive uma fase de adaptação ao novo técnico Domènec Torrent em meio a saudade do português, o treinador ainda busca dar a sua cara ao clube onde viveu dias de glórias no começo da década.

O Benfica empatou com o Rangers por 3 a 3, nesta quinta-feira, pela Europa League. O clube português abriu o placar, mas viu Otamendi ser expulso e levou a virada. No entanto, mesmo com um a menos, ainda teve gás para buscar o empate nos minutos finais.

Porém, o início da passagem de Jorge Jesus no Benfica ainda atravessa uma fase de altos e baixos. A eliminação precoce na Liga dos Campeões resultou num "problema" financeiro e a Liga Europa virou uma "obrigação". Já o alto investimento realizado no começo da temporada coloca uma pressão no treinador pelo título do Campeonato Português, mas atualmente os Águias estão em segundo lugar. Na última rodada, perdeu por 3 a 0 para o Boavista.

Nas redes sociais, o jornalista André Rizek fez uma analogia entre a relação de Jorge Jesus e Flamengo com casamento. Para o apresentador do SporTV, o treinador e o clube tinham uma relação perfeita e todos eram felizes, mas o português teve uma "recaída" pela ex, o Benfica.

- Jesus e Flamengo era aquela relação perfeita, todos felizes, um lar cheio de amor. O marido mané recebeu um “oi, sumido” da ex. Achou-se garotão novamente! Cedeu à tentação... E nunca mais teve aquela felicidade plena do casamento perfeito. Não façam isso com a vida de vocês - escreveu Rizek.