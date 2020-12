Richarlison se manifesta sobre ato racista em PSG x Basaksehir pela Champions League

O atacante Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira, usou o Twitter para se manifestar sobre o ato racista do quarto arbitro da partida entre PSG e Basaksehir em jogo válido pela Champions Legue. O atleta, ativista em muitas causas sociais, compartilhou uma mensagem do time turco contra o racismo.

Em seguida, Richarlison tuitou novamente, dessa vez, com emoticons de mãos fechadas representando 'punhos cerrados', sinal reconhecidamente utilizada na luta antirracista. Os emoticons tinham diversos tons de pele, o que representa a igualdade entre todos os seres humanos.

Recentemente, o jogador utilizou suas redes sociais no Dia da Consciência Negra para desabafar em relação a um caso de racismo ocorrido em Porto Alegre. O brasileiro também é ativista por causas sociais e se tornou uma das vozes mais ativas do Brasil no meio do futebol.