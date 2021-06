Remo visita o Atlético-MG em busca de 'milagre' para conseguir vaga na próxima fase da Copa do Brasil

O Remo decide com o Atlético-MG a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (10), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No primeiro jogo da terceira fase, o Galo levou a melhor e venceu o Leão por 2 a 0, no Baenão, com gols de Hyoran e Nacho Fernández, colocando fim a sequência invicta de 17 partidas do time azulino.

O Atlético-MG pode perder por até um gol de diferença que fica com o vaga. Já o Remo precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença, o que forçaria a decisão nos pênaltis. Uma vitória por três gols, o que seria algo expressivo para o Leão, o coloca diretamente na próxima fase.

Remo

Para o confronto, o técnico Paulo Bonamigo vai mudar duas peças em relação ao time que fez o primeiro jogo. O zagueiro Suéliton e o atacante Lucas Tocantins estão lesionados e ficaram em Belém. Entram no time Romércio e Dioguinho. Aliás, o jogador entrou bem na partida de ida e voltou a ser titular pela Série B.

Ao lado dele, Renan Gorne, autor do gol da vitória sobre o Brasil de Pelotas, no último sábado, pela Série B. São os jogadores que dão esperança para o Remo conseguir um bom resultado e, quem sabe, classificar.

A provável escalação do Remo é Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne.

Atlético-MG

A expectativa para o confronto de hoje à noite é que o técnico Cuca escale um time alternativo para enfrentar o Remo no Mineirão. A intenção é poupar jogadores, como Hulk e Nacho Fernández, além dos desfalques dos que estavam nas seleções. Até porque o resultado do primeiro jogo deixou a situação bem confortável para o Galo.

A ideia do time alternativo foi expressa pelo técnico alvinegro logo após o jogo contra o Sport-PE, no final de semana. Cuca afirmou que poderia dar chance para alguns jogadores, como Savinho, Eduardo Sasha e Nathan. Mas tudo seria decidido no dia do confronto.

Em compensação, o Atlético Mineiro tem o retorno do atacante Keno, que está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda.

A provável escalação do Atlético-MG é Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Tchê Tchê; Zaracho, Nathan (Nacho Fernández) e Savinho (Hyoran); Eduardo Sasha (Hulk).

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Remo

3ª fase Copa do Brasil – Jogo de volta

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Tchê Tchê; Zaracho, Nathan (Nacho Fernández) e Savinho (Hyoran); Eduardo Sasha (Hulk)

Técnico: Cuca

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne

Técnico: Paulo Bonamigo

Local: Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Hora: 19 horas

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (AB/GO)

Árbitro Assistente 1: Cristhian Passos Sorence (AB/GO)

Árbitro Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (AB/GO)

Quarto Árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (CD/MG