Tchamba faz história pelo Remo em Camarões x Comores Zagueiro azulino é o primeiro jogador do clube convocado para uma seleção principal e desfalca o Leão durante a Data Fifa O Liberal 23.09.26 19h19 Tchamba está afastado do Remo para compromissos com a seleção de Camarões. (Samara Miranda / Remo) O Remo estará representado na abertura da caminhada de Camarões nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Nesta quinta-feira (24), o zagueiro Duplexe Tchamba poderá entrar em campo contra Comores, em Garoua, em um momento que também é histórico para o clube paraense. Aos 28 anos, ele se tornou o primeiro jogador do Remo convocado para uma seleção principal enquanto defendia o clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Tchamba se apresentou à seleção camaronesa na última terça-feira (22) e ficará à disposição do técnico David Pagou para os compromissos da Data Fifa. Além de Comores, Camarões enfrentará o Congo, no dia 29 de setembro. O defensor também está relacionado para um amistoso diante da Costa do Marfim, em 3 de outubro. A convocação encerra um intervalo de quatro anos desde a última vez que Tchamba esteve com a seleção. Em 2021, quando atuava pelo Stromsgodset, da Noruega, o zagueiro disputou três partidas por Camarões, sendo titular em duas. Agora, retorna ao grupo justamente em sua primeira temporada no futebol brasileiro. No Remo desde março, Tchamba rapidamente ganhou espaço e se tornou titular da equipe. A convocação também encerrou uma espera histórica do clube. Antes dele, o único jogador do Remo lembrado para um selecionado nacional havia sido Rosemiro, chamado para a Seleção Brasileira Olímpica na década de 1970. VEJA MAIS Taliari defende Remo ofensivo e avalia estilo de jogo de Condé: 'Difícil só se defender' Atacante afirmou que equipe precisa ter mais coragem para propor os jogos e criar oportunidades na reta final do Brasileirão Em meio a crise, Taliari fala sobre pressão no vestiário do Remo: 'A gente se cobra muito' Atacante destacou ainda a importância das duas semanas de pausa no Brasileirão Lembra dele? Concorrente do Remo na Série A, Inter fecha com técnico campeão com o Leão O Internacional-RS foi ao mercado e fechou com o Eduardo Baptista para o restante da Série A Enquanto Tchamba estiver com Camarões, o Remo aproveitará a pausa do Campeonato Brasileiro para trabalhar sob o comando de Thiago Carpini. O zagueiro só deve retornar a Belém no início de outubro, a tempo de se reintegrar ao elenco antes do próximo compromisso azulino na Série A. O retorno do campeonato está marcado para 7 de outubro, quando o Remo recebe o Grêmio, no Mangueirão, pela 29ª rodada. Assim, além de representar Camarões em uma competição continental, Tchamba terá pouco tempo entre a volta ao clube e a retomada da campanha azulina no Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo duplexe tchamba jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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