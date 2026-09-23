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Tchamba faz história pelo Remo em Camarões x Comores

Zagueiro azulino é o primeiro jogador do clube convocado para uma seleção principal e desfalca o Leão durante a Data Fifa

O Liberal
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Tchamba está afastado do Remo para compromissos com a seleção de Camarões. (Samara Miranda / Remo)

O Remo estará representado na abertura da caminhada de Camarões nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Nesta quinta-feira (24), o zagueiro Duplexe Tchamba poderá entrar em campo contra Comores, em Garoua, em um momento que também é histórico para o clube paraense. Aos 28 anos, ele se tornou o primeiro jogador do Remo convocado para uma seleção principal enquanto defendia o clube.

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Tchamba se apresentou à seleção camaronesa na última terça-feira (22) e ficará à disposição do técnico David Pagou para os compromissos da Data Fifa. Além de Comores, Camarões enfrentará o Congo, no dia 29 de setembro. O defensor também está relacionado para um amistoso diante da Costa do Marfim, em 3 de outubro.

A convocação encerra um intervalo de quatro anos desde a última vez que Tchamba esteve com a seleção. Em 2021, quando atuava pelo Stromsgodset, da Noruega, o zagueiro disputou três partidas por Camarões, sendo titular em duas. Agora, retorna ao grupo justamente em sua primeira temporada no futebol brasileiro.

No Remo desde março, Tchamba rapidamente ganhou espaço e se tornou titular da equipe. A convocação também encerrou uma espera histórica do clube. Antes dele, o único jogador do Remo lembrado para um selecionado nacional havia sido Rosemiro, chamado para a Seleção Brasileira Olímpica na década de 1970.

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Enquanto Tchamba estiver com Camarões, o Remo aproveitará a pausa do Campeonato Brasileiro para trabalhar sob o comando de Thiago Carpini. O zagueiro só deve retornar a Belém no início de outubro, a tempo de se reintegrar ao elenco antes do próximo compromisso azulino na Série A.

O retorno do campeonato está marcado para 7 de outubro, quando o Remo recebe o Grêmio, no Mangueirão, pela 29ª rodada. Assim, além de representar Camarões em uma competição continental, Tchamba terá pouco tempo entre a volta ao clube e a retomada da campanha azulina no Brasileirão.

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