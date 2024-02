Sem meia e com jovem da base, Remo está escalado para o clássico Re-Tu; confira

Nesta quinta-feira (7), às 20h, o Clube do Remo encara a Tuna Luso no clássico Re-Tu, no Baenão. É a volta do Leão ao estádio, que não recebe jogos oficiais desde agosto de 2023.

Camilo e Reniê foram sacados do time titular. Echaporã, com dores musculares, não foi nem relacionado para o clássico. Confira a escalação completa do Remo.