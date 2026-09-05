Remo x Flamengo terá festa azulina com homenagem à Nazinha e aos ídolos Alcino e Mesquita 50 anos depois, Alcino e Mesquita voltam a unir Remo e Flamengo em homenagem no Mangueirão Fábio Will 05.09.26 21h02 Torcida azulina promete um espetáculo nas arquibancadas do Colosso (Wagner Santana / O Liberal) A torcida do Remo prepara uma grande festa para a partida diante do Flamengo, neste domingo (6), às 16h, no Mangueirão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bandeirão e mosaicos homenageado Nossa Senhora de Nazaré e os ídolos Alcino e Mesquita serão parte da festa azulina. ASSISTA Círio chegando e a devoção do torcedor do Remo fica aflorada. A Nazinha que esteve presente nas conquistas dos acessos para a Série B e Série A, mais uma vez ganhará destaque nas arquibancadas do Colosso do Bengui. VEJA MAIS Flamengo desembarca em Belém e é ovacionado por torcedores Atletas rubro-negros atenderam fãs em frente ao hotel e se preparam para duelo no Mangueirão Torcedores encaram 14 horas de viagem para realizar o sonho de ver o Flamengo Pai e filhos de Altamira nutrem paixão pelo clube carioca e aguardam partida contra o Remo Remo: Após lesão, Mayk participa de treino com companheiros e pode retornar contra o Flamengo Jogador ficou de fora de alguns compromissos com o Remo, após contusão. Mayk é titular absoluto do time comandado pelo técnico Léo Condé Além de um bandeirão que será estendido nas arquibancadas, a torcida do Remo fará uma homenagem em vida a um dos seus principais ídolos. Mesquita será um dos homenageados com o mosaico, além de Alcino, o maior ídolo da história do Remo. Peças importantes na vitória do clube azulino por 2 a 1, diante do Flamengo de Zico, em 1975, no Maracanã. A dupla foi responsável pelos gols do triunfo remista. Alcino e Mesaquita juntos pelo Leão Azul (Reprodução / Instagram @vitoretrooficial) São esperados mais de 45 mil torcedores neste domingo. As duas equipes brigam por objetivos distintos na competição. O Flamengo é vice-líder, atrás apenas um ponto do Palmeiras e luta pelo título do Brasileirão. Já o Remo está na zona de rebaixamento e ocupa 19ª colocação e luta com todas as forças para escapar da degola. Remo x Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Mangueirão, pela Série A. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +, com pré-jogo e uma cobertura especial da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão 08.09.26 11h31 Selecionável Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês 07.09.26 21h49 FUTEBOL Vídeo: Flamengo treina no Baenão antes de deixar Belém e agradece torcida pela recepção Rubro-Negro realizou a última atividade em solo brasileiro no estádio do Remo e seguiu diretamente para Quito 07.09.26 16h30 FUTEBOL Sinal de alerta! Remo tem 83,6% de risco de rebaixamento para a Série B, diz UFMG Vice-lanterna, Leão precisa buscar cerca de 22 pontos nas últimas rodadas para alcançar a pontuação considerada segura 07.09.26 15h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Selecionável Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês 07.09.26 21h49 Futebol Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão 08.09.26 11h31 Futebol Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança 07.09.26 20h01 Futebol Remo e Paysandu são autuados pela PF após irregularidades na segurança do Mangueirão Clubes foram notificados por problemas nos planos de segurança dos jogos; no caso do Remo, também foram encontrados vigilantes sem curso exigido para atuar em eventos sociais 08.09.26 12h17