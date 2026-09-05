Remo x Flamengo terá festa azulina com homenagem à Nazinha e aos ídolos Alcino e Mesquita

A torcida do Remo prepara uma grande festa para a partida diante do Flamengo, neste domingo (6), às 16h, no Mangueirão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bandeirão e mosaicos homenageado Nossa Senhora de Nazaré e os ídolos Alcino e Mesquita serão parte da festa azulina.

ASSISTA

Círio chegando e a devoção do torcedor do Remo fica aflorada. A Nazinha que esteve presente nas conquistas dos acessos para a Série B e Série A, mais uma vez ganhará destaque nas arquibancadas do Colosso do Bengui.

VEJA MAIS

Além de um bandeirão que será estendido nas arquibancadas, a torcida do Remo fará uma homenagem em vida a um dos seus principais ídolos. Mesquita será um dos homenageados com o mosaico, além de Alcino, o maior ídolo da história do Remo. Peças importantes na vitória do clube azulino por 2 a 1, diante do Flamengo de Zico, em 1975, no Maracanã. A dupla foi responsável pelos gols do triunfo remista.

Alcino e Mesaquita juntos pelo Leão Azul (Reprodução / Instagram @vitoretrooficial)

São esperados mais de 45 mil torcedores neste domingo. As duas equipes brigam por objetivos distintos na competição. O Flamengo é vice-líder, atrás apenas um ponto do Palmeiras e luta pelo título do Brasileirão. Já o Remo está na zona de rebaixamento e ocupa 19ª colocação e luta com todas as forças para escapar da degola.

Remo x Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Mangueirão, pela Série A. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +, com pré-jogo e uma cobertura especial da partida.