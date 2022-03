Remo e Tuna Luso escalados para partida de volta da semifinal do Parazão; veja

Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira fazem o clássico da semifinal do Parazão 2022, valendo uma vaga na grande final da competição. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, os azulinos jogam com a vantagem do empate. Já a Tuna Luso precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades máximas. Os dois times já estão escalados pelos respectivos técnicos.

Ficha técnica:

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Laílson; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Marco Antônio; Bruno Alves, Erick Flores e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Reservas: Yago Darub, Rony, Daniel Felipe, Ronaldo, Henrique, Tiago Miranda, Pingo, Paulinho Henrique, Raul, Marciel, Tiago Mafra e Kevem

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Lucão, Romário, Edinaldo, Alysson, Kaique, Fidelis; Paulo Rangel, Kauê e Neto Ribeiro.

Técnico: Emerson Almeida

Reservas: Henrique, Michel, Charles, João Carlos, Giovani, Jaime, Pulga, Alexandre ,Araújo, Lucas Cunha e Popó.