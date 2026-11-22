O que o Remo precisa para evitar o rebaixamento à Série B?

Leão Azul enfrenta o Athletico-PR neste domingo (22), em Curitiba, e precisa vencer para manter as chances de permanência na Série A do Brasileirão

Veja o que o Remo precisa fazer para não ser rebaixado no Brasileirão ( Foto: Samara Miranda / Ascom Remo )

O que o Remo precisa fazer para evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro? Essa é a principal dúvida da torcida azulina antes do confronto contra o Athletico-PR, neste domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na 19ª colocação, com 32 pontos, o Leão Azul precisa vencer para continuar com chances matemáticas de permanecer na primeira divisão.

A situação do Remo é delicada. O time paraense está oito pontos atrás do Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que soma 40 pontos. Com apenas três rodadas restantes, cada resultado pode ser decisivo para o futuro azulino na competição.

A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira (18), manteve o time vivo na disputa. Agora, a equipe comandada por Thiago Carpini precisa repetir o resultado positivo fora de casa e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

⚽ O que o Remo precisa para não cair para a Série B?

O primeiro passo é vencer o Athletico-PR. Com os três pontos, o Remo chega a 35 pontos e continua com possibilidades matemáticas de escapar do rebaixamento.

Confira os cenários para o Leão Azul nesta rodada:

Vitória: o Remo chega a 35 pontos e mantém as chances de permanência na Série A. Também precisa acompanhar os resultados dos adversários diretos na luta contra o Z-4.

Empate: o clube paraense chega a 33 pontos, mas, conforme o cenário de classificação apresentado, não consegue mais alcançar o Corinthians.

Derrota: o Remo permanece com 32 pontos e tem o rebaixamento matematicamente confirmado.

Portanto, vencer o Athletico-PR é fundamental para manter a esperança da torcida azulina nas rodadas finais do Brasileirão.

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📊 Qual é a situação do Remo na tabela do Brasileirão?

O Remo ocupa a 19ª posição, com 32 pontos, e está na zona de rebaixamento. O Corinthians aparece como primeiro time fora do Z-4, com 40 pontos.

A diferença de oito pontos deixa o Leão Azul em situação complicada. Mesmo com uma vitória em Curitiba, o time ainda dependerá de outros resultados para continuar na briga pela permanência.

Ficha técnica: Athletico-PR x Remo

Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Data: domingo (22)

Horário: 16h

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Athletico-PR: Mycael; Gilberto, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Jádson, Portilla, Felipinho e Zapelli; Mendoza e Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.