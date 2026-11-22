O que o Remo precisa fazer para evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro? Essa é a principal dúvida da torcida azulina antes do confronto contra o Athletico-PR, neste domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na 19ª colocação, com 32 pontos, o Leão Azul precisa vencer para continuar com chances matemáticas de permanecer na primeira divisão.
A situação do Remo é delicada. O time paraense está oito pontos atrás do Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que soma 40 pontos. Com apenas três rodadas restantes, cada resultado pode ser decisivo para o futuro azulino na competição.
A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira (18), manteve o time vivo na disputa. Agora, a equipe comandada por Thiago Carpini precisa repetir o resultado positivo fora de casa e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.
⚽ O que o Remo precisa para não cair para a Série B?
O primeiro passo é vencer o Athletico-PR. Com os três pontos, o Remo chega a 35 pontos e continua com possibilidades matemáticas de escapar do rebaixamento.
Confira os cenários para o Leão Azul nesta rodada:
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Vitória: o Remo chega a 35 pontos e mantém as chances de permanência na Série A. Também precisa acompanhar os resultados dos adversários diretos na luta contra o Z-4.
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Empate: o clube paraense chega a 33 pontos, mas, conforme o cenário de classificação apresentado, não consegue mais alcançar o Corinthians.
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Derrota: o Remo permanece com 32 pontos e tem o rebaixamento matematicamente confirmado.
Portanto, vencer o Athletico-PR é fundamental para manter a esperança da torcida azulina nas rodadas finais do Brasileirão.
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📊 Qual é a situação do Remo na tabela do Brasileirão?
O Remo ocupa a 19ª posição, com 32 pontos, e está na zona de rebaixamento. O Corinthians aparece como primeiro time fora do Z-4, com 40 pontos.
A diferença de oito pontos deixa o Leão Azul em situação complicada. Mesmo com uma vitória em Curitiba, o time ainda dependerá de outros resultados para continuar na briga pela permanência.
Ficha técnica: Athletico-PR x Remo
Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data: domingo (22)
Horário: 16h
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Athletico-PR: Mycael; Gilberto, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Jádson, Portilla, Felipinho e Zapelli; Mendoza e Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Edson Fernando e Patrick; David Braga, Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.