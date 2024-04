Morínigo faz 6 mudanças no time e Remo está escalado para pegar o Paysandu na final do Parazão

O Remo inicia a decisão do Parazão 2024 com problemas. O técnico Gustavo Morínigo teve que administrar algumas situações de contusão e suspensão para o clássico diante do Paysandu. Ao todo o comandante remista fez seis mudanças no time em relação à equipe que entrou em campo na última quarta-feira, pela Copa Verde.

Lateral-direito Vidal perdeu a posição para Thalys e o lateral-esquerdo Raimar deu lugar a Nathan. Jaderson sofreu uma lesão grau 1 na coxa e está fora do jogo e em seu lugar entra Renato Alves. No ataque mais duas mudanças na equipe, já que Marco Antônio, suspenso, não pode jogar e Sillas ganhou a posição. Outras novidades no time é Echaporã no posto de Kelvin e Ytalo que ganhou a vaga de Ribamar, que foi bastante criticado pela torcida no último Re-Pa.

Remo x Paysandu decidem o Parazão e o primeiro jogo da final ocorre neste domingo (7), às 17h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.