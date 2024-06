Em estreia do técnico Rodrigo Santana, o Remo está escalado para o jogo contra o Sampaio Corrêa

O Remo encara o Sampaio Corrêa neste sábado (1°), em São Luis, a partir das 17h. A partida marca a estreia do treinador Rodrigo Santana a frente do clube, que precisa voltar a vencer para se recuperar na Série C. E para o duelo o novo técnico azulino promoveu algumas mudanças.

Jaderson volta como titular, assim como Marco Antônio. Além deles, João Afonso começa jogando ao lado de Diogo Batista e Raimar. A partida contra o Sampaio Corrêa começa às 17h e é válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Confira a escalação completa