Remo vence Bahia fora de casa e abre vantagem na quinta fase da Copa do Brasil

O Clube do Remo largou em vantagem na quinta fase da Copa do Brasil ao vencer o Esporte Clube Bahia por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (22), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nesta fase.

O início foi de pressão do time baiano. Antes dos cinco minutos, David Duarte obrigou boa defesa de Marcelo Rangel em cabeçada, e Acevedo acertou a trave. Mesmo com maior volume do Bahia, foi o Remo quem abriu o placar: Tchamba subiu bem após bola aérea e colocou os visitantes na frente.

A resposta veio rapidamente. Pouco depois, Willian José também marcou de cabeça e deixou tudo igual. O restante do primeiro tempo seguiu com domínio territorial do Bahia, que manteve a posse de bola, mas criou poucas chances claras — a principal em finalização de Jean Lucas. Já o Remo encontrou dificuldades para encaixar contra-ataques.

Na volta do intervalo, o Bahia seguiu mais presente no ataque e levou perigo logo nos primeiros minutos, novamente parando em Marcelo Rangel. A melhor oportunidade veio com Everaldo, que, livre na pequena área, cabeceou para fora.

O jogo mudou a partir de uma falha defensiva do Bahia. Aos 26 minutos, o goleiro Léo Vieira errou na saída de bola, perdeu para Yago Pikachu e cometeu pênalti. Na cobrança, Pikachu bateu com segurança e recolocou o Remo em vantagem.

Depois do gol, o Bahia tentou reagir, mas esbarrou na defesa azulina e voltou a desperdiçar chances, como nova cabeçada de David Duarte defendida por Marcelo Rangel.

Nos acréscimos, o Remo aproveitou mais um erro do adversário para sacramentar a vitória. Após passe errado no ataque, Marcelinho puxou contra-ataque pela direita e cruzou para Alef Manga, que fechou o placar em 3 a 1.

Ao apito final, a torcida do Bahia reagiu com vaias na Fonte Nova.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, no estádio Mangueirão, em Belém. O Remo pode até perder por um gol de diferença para avançar, enquanto o Bahia precisa de uma vitória por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar no tempo normal.

Ficha técnica

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Patrick e José Welison; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Alex Gomes Stefano.