Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo vence Bahia fora de casa e abre vantagem na quinta fase da Copa do Brasil

Leão azul aproveita falhas do adversário, marca três vezes em Salvador e leva vantagem para decisão em Belém

Da Redação
fonte

Clube do Remo vence o Esporte Clube Bahia por 3x1, em Salvador (Foto: Luís Carlos | Remo)

O Clube do Remo largou em vantagem na quinta fase da Copa do Brasil ao vencer o Esporte Clube Bahia por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (22), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nesta fase.

O início foi de pressão do time baiano. Antes dos cinco minutos, David Duarte obrigou boa defesa de Marcelo Rangel em cabeçada, e Acevedo acertou a trave. Mesmo com maior volume do Bahia, foi o Remo quem abriu o placar: Tchamba subiu bem após bola aérea e colocou os visitantes na frente.

A resposta veio rapidamente. Pouco depois, Willian José também marcou de cabeça e deixou tudo igual. O restante do primeiro tempo seguiu com domínio territorial do Bahia, que manteve a posse de bola, mas criou poucas chances claras — a principal em finalização de Jean Lucas. Já o Remo encontrou dificuldades para encaixar contra-ataques.

Na volta do intervalo, o Bahia seguiu mais presente no ataque e levou perigo logo nos primeiros minutos, novamente parando em Marcelo Rangel. A melhor oportunidade veio com Everaldo, que, livre na pequena área, cabeceou para fora.

O jogo mudou a partir de uma falha defensiva do Bahia. Aos 26 minutos, o goleiro Léo Vieira errou na saída de bola, perdeu para Yago Pikachu e cometeu pênalti. Na cobrança, Pikachu bateu com segurança e recolocou o Remo em vantagem.

Depois do gol, o Bahia tentou reagir, mas esbarrou na defesa azulina e voltou a desperdiçar chances, como nova cabeçada de David Duarte defendida por Marcelo Rangel.

Nos acréscimos, o Remo aproveitou mais um erro do adversário para sacramentar a vitória. Após passe errado no ataque, Marcelinho puxou contra-ataque pela direita e cruzou para Alef Manga, que fechou o placar em 3 a 1.

Ao apito final, a torcida do Bahia reagiu com vaias na Fonte Nova.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, no estádio Mangueirão, em Belém. O Remo pode até perder por um gol de diferença para avançar, enquanto o Bahia precisa de uma vitória por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar no tempo normal.

Ficha técnica

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Patrick e José Welison; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Alex Gomes Stefano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

esporte clube bahia

copa do brasil

jogo de ida

quinta fase
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram'

Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado

22.04.26 13h28

Copa do Brasil

Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio

Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores

22.04.26 12h04

luto

Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco

Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém

22.04.26 10h40

futebol

Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil

Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa

22.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram'

Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado

22.04.26 13h28

futebol

Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil

Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa

22.04.26 8h00

Futebol

Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar'

Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa

22.04.26 0h14

luto

Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco

Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém

22.04.26 10h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda