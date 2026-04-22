Remo vence Bahia fora de casa e abre vantagem na quinta fase da Copa do Brasil Leão azul aproveita falhas do adversário, marca três vezes em Salvador e leva vantagem para decisão em Belém Da Redação 22.04.26 21h31 Clube do Remo vence o Esporte Clube Bahia por 3x1, em Salvador (Foto: Luís Carlos | Remo) O Clube do Remo largou em vantagem na quinta fase da Copa do Brasil ao vencer o Esporte Clube Bahia por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (22), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nesta fase. O início foi de pressão do time baiano. Antes dos cinco minutos, David Duarte obrigou boa defesa de Marcelo Rangel em cabeçada, e Acevedo acertou a trave. Mesmo com maior volume do Bahia, foi o Remo quem abriu o placar: Tchamba subiu bem após bola aérea e colocou os visitantes na frente. A resposta veio rapidamente. Pouco depois, Willian José também marcou de cabeça e deixou tudo igual. O restante do primeiro tempo seguiu com domínio territorial do Bahia, que manteve a posse de bola, mas criou poucas chances claras — a principal em finalização de Jean Lucas. Já o Remo encontrou dificuldades para encaixar contra-ataques. Na volta do intervalo, o Bahia seguiu mais presente no ataque e levou perigo logo nos primeiros minutos, novamente parando em Marcelo Rangel. A melhor oportunidade veio com Everaldo, que, livre na pequena área, cabeceou para fora. O jogo mudou a partir de uma falha defensiva do Bahia. Aos 26 minutos, o goleiro Léo Vieira errou na saída de bola, perdeu para Yago Pikachu e cometeu pênalti. Na cobrança, Pikachu bateu com segurança e recolocou o Remo em vantagem. Depois do gol, o Bahia tentou reagir, mas esbarrou na defesa azulina e voltou a desperdiçar chances, como nova cabeçada de David Duarte defendida por Marcelo Rangel. Nos acréscimos, o Remo aproveitou mais um erro do adversário para sacramentar a vitória. Após passe errado no ataque, Marcelinho puxou contra-ataque pela direita e cruzou para Alef Manga, que fechou o placar em 3 a 1. Ao apito final, a torcida do Bahia reagiu com vaias na Fonte Nova. As equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, no estádio Mangueirão, em Belém. O Remo pode até perder por um gol de diferença para avançar, enquanto o Bahia precisa de uma vitória por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar no tempo normal. Ficha técnica Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni. Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Patrick e José Welison; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé. Árbitro: Alex Gomes Stefano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo esporte clube bahia copa do brasil jogo de ida quinta fase COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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