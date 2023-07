Relembre a derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha, que completa nove anos

O dia 8 de julho de 2014 ficará marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro, porém com memórias negativas. Em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser eliminada da competição com uma sonora derrota por 7 a 1. O histórico e humilhante confronto completou nove anos neste sábado, 8.

Confira por onde andam os seis principais jogadores da Seleção Brasileira nove anos após a derrota histórica:

Julio César

O goleiro do Brasil no 7 a 1 da Alemanha aposentou-se do futebol em 2018. Com 42 anos, hoje ele vive com a família, em Portugal. Além ser embaixador da Inter de Milão, da Itália, time que defendeu entre 2005 e 2012, Julio César virou um homem de negócios.

Maicon

Com 40 anos hoje, o lateral direito titular do Brasil na goleada vexaminosa da seleção para a Alemanha, na semifinal da Copa de 2014, aposentou-se em 2021. Sua última aventura no futebol foi com a camisa do Tre Penne, de San Marino, onde atuou pela Conference League da Uefa.

David Luiz

Após carregar a fama de ter sido o “chorão” do time do Brasil após a Alemanha atropelar a seleção de Felipão no 7 a 1 do Mineirão, David Luiz segue na ativa. Com 35 anos é jogador do Flamengo hoje. Foi contratado pelo clube carioca em 2021 e voltou a jogar no Brasil após 14 anos, quando deixou o Vitória rumo ao futebol europeu.

Marcelo

O carioca lateral esquerdo do Brasil no 7 a 1 sofrido no Mineirão está atualmente no Fluminense. Recordista de títulos com a camisa do Real Madrid, Marcelo deixou o clube espanhol em junho de 2022 após incríveis 16 temporadas.

Luiz Gustavo

Aos 34 anos hoje, o volante titular do jogo do 7 a 1 da Alemanha, no Mineirão, segue em campo. Desde 2019 é jogador do Fenerbahce, da Turquia.

Oscar

Aos 30 anos, o meia Oscar joga hoje no Shanghai Port. Em 2022, o nome do ex-atleta do Chelsea chamou atenção por ele estar na lista dos 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Na China, Oscar ganha por temporada cerca de 24 milhões de euros (em torno de R$ 122 milhões).

Relembre a partida

Na partida que se tornou histórica na história do futebol mundial, a Seleção Brasileira começou no ataque, tentando empurrar o adversário para a sua área. O time só pecava na troca de passes, com alguns erros, o que permitia aos alemães recompor a marcação e se posicionar melhor em campo. Porém, após poucos minutos de pressão, a Alemanha tomou conta do jogo.

Com uma seleção poderosa, bem armada, a Alemanha ainda foi beneficiada por uma partida completamente atípica, pois o Brasil esteve irreconhecível. Os gols alemães foram saindo então em série: Müller, Klose, Kroos (dois) e Khedira fizeram os 5 a 0 do primeiro tempo. Na segunda fase, Schuerrle, que substituiu Klose, fez mais dois e levou o placar a 7 a 0.

Oscar diminuiu para o Brasil, no finalzinho com um gol de honra. A Alemanha venceu por 7 a 1 e foi para a final de uma Copa do Mundo. Ao Brasil, restou a disputa do terceiro lugar, em jogo contra a Holanda. O choro de David Luiz naquele dia repercutiu e se tornou a cara do Brasil naquele momento. A Seleção Brasileira ainda foi derrotada por 3 a 0 contra os holandeses na disputa do terceiro lugar. Já a Alemanha foi campeã ganhando a Argentina por 1 a 0.

