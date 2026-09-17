Presidente de clube paulista é alvo de mandado de prisão em ação do MP contra o PCC Para os investigadores, ele teria atuado como um dos responsáveis por ocultar os verdadeiros interesses da organização criminosa por meio de seu nome e de suas empresas Estadão Conteúdo 17.09.26 14h01 Paulo Korek Farias, presidente do Água Santa, é um dos alvos de mandado de prisão da Operação Vectura Corrupta, ação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil que apura a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte coletivo da capital paulista. O Estadão busca contato com a defesa do dirigente e a matéria será atualizada em caso de manifestação. De acordo com a investigação, Paulo Farias é ligado ao ramo de transportes e está à frente das empresas Translíder e A2 Transportes. Para os investigadores, ele teria atuado como um dos responsáveis por ocultar os verdadeiros interesses da organização criminosa por meio de seu nome e de suas empresas. Foi sob a gestão de Paulo Farias que Água Santa, situado em Diadema, no ABC paulista, viveu seu maior momento no futebol. Em 2023, o clube foi vice-campeão estadual e até venceu o primeiro jogo da final, contra o Palmeiras, por 2 a 1, mas acabou derrotado por 4 a 0 na volta. Em entrevista ao Estadão, em 2023, Paulo Farias negou qualquer tipo de envolvimento do Água Santa com o PCC. "Enquanto nós não tínhamos visibilidade, a gente suportou isso sempre dentro do nosso coração. Eu quero crer que é por conta de a gente ser de uma cidade humilde, de uma cidade que realmente já foi tida como a mais violenta do Brasil até os anos 2000", afirmou. "Eu entendi que chegou a hora, agora que a gente está tendo visibilidade, de acabar com esse preconceito. É um time humilde, sim. É um time que vem de uma cidade carente, sim. Mas é um time com muito trabalho e muita honestidade. Paulo Farias está no comando do Água Santa desde 2011 e liderou a transição do clube, fundado em 1981, do futebol amador para o profissional, estreando na primeira divisão do Paulistão em 2016. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol presidente do Água Santa alvo ação do MP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Qual pode ser o imediato efeito Carpini? 17.09.26 19h00 FUTEBOL Thiago Carpini é apresentado no Remo e quer time mais corajoso na luta contra o rebaixamento Novo treinador afirmou que o time precisa de uma postura mais atenta em campo 17.09.26 13h43 FUTEBOL Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência Tonhão afirmou que não iria trazer jogador por trazer, mas sim atletas comprometidos com o clube 17.09.26 12h59 FUTEBOL Presidente do Remo mantém confiança na permanência na Série A: 'Ninguém jogou a toalha' Tonhão relembrou dificuldades enfrentadas pelo clube até chegar à elite e afirmou que o objetivo segue sendo escapar do rebaixamento 17.09.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30